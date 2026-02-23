Juventus Spalletti e Comolli sotto esame

La Juventus ha deciso di valutare attentamente le prestazioni di Spalletti e Comolli dopo le recenti sconfitte. La squadra affronta due partite decisive: una in Champions contro il Galatasaray e un'altra in campionato contro la Roma. La pressione aumenta e ogni risultato potrebbe cambiare il destino della stagione. La dirigenza osserva da vicino ogni mossa dei due allenatori, cercando risposte concrete sul futuro. La sfida più importante si gioca ora.

I bianconeri si giocano tutto in due partite, la Champions col Galatasaray e la zona Champions con la Roma. E sulla permanenza di Spalletti si addensano ombre, con l'allenatore che non nasconde più un certo malumore per la gestione societaria.Elkann sta valutando la posizione dell'ex CT e di Damien Comolli

Juve, tutto in discussione. Spalletti si gioca la riconferma, ma anche Comolli è sotto esameLuciano Spalletti rischia la conferma dopo le recenti sconfitte della Juventus, che ha perso terreno nelle ultime gare contro Galatasaray e Roma.

Juventus: Spalletti e Comolli vs La PennaIl Derby d’Italia tra Juventus e Inter, giocato sabato 14 febbraio 2026 a San Siro, ha scatenato molte polemiche.

juventus spalletti e comolliJuventus, sia Spalletti sia Comolli sono in bilico (Gazzetta)Spalletti si gioca tutto tra Galatasaray e Roma: settimana decisiva per il futuro e la credibilità della Juventus. ilnapolista.it

Juventus, i tifosi scaricano anche Spalletti: le accuse. Bargiggia al vetriolo, bordate a Elkann e ComolliLa sconfitta col Como certifica la crisi della Juventus. Ora anche Spalletti finisce sul banco degli imputati. Duro attacco a John Elkann e all'ad Comolli. sport.virgilio.it