juventus spalletti e comolli sotto esame

La Juventus ha deciso di valutare attentamente le prestazioni di Spalletti e Comolli dopo le recenti sconfitte. La squadra affronta due partite decisive: una in Champions contro il Galatasaray e un'altra in campionato contro la Roma. La pressione aumenta e ogni risultato potrebbe cambiare il destino della stagione. La dirigenza osserva da vicino ogni mossa dei due allenatori, cercando risposte concrete sul futuro. La sfida più importante si gioca ora.

I bianconeri si giocano tutto in due partite, la Champions col Galatasaray e la zona Champions con la Roma. E sulla permanenza di Spalletti si addensano ombre, con l’allenatore che non nasconde più un certo malumore per la gestione societaria.Elkann sta valutando la posizione dell’ex CT e di Damien Comolli, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juve, tutto in discussione. Spalletti si gioca la riconferma, ma anche Comolli è sotto esameLuciano Spalletti rischia la conferma dopo le recenti sconfitte della Juventus, che ha perso terreno nelle ultime gare contro Galatasaray e Roma.

Juventus: Spalletti e Comolli vs La PennaIl Derby d’Italia tra Juventus e Inter, giocato sabato 14 febbraio 2026 a San Siro, ha scatenato molte polemiche.

Hjulmand sotto esame… e la Juve lo studia da vicino

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Juve, tutto in discussione. Spalletti si gioca la riconferma, ma anche Comolli è sotto esame; Comolli, sfuriata tremenda con La Penna! Spalletti lo trascina via: cosa è successo; Le urla di Chiellini e Comolli a La Penna, la lite Spalletti-Ferri e le parole su Marotta: cosa è successo…; Inter-Juventus, la rissa: il labiale di Spalletti e cosa hanno urlato a La Penna Comolli e Chiellini.

Juventus, sia Spalletti sia Comolli sono in bilico (Gazzetta)Spalletti si gioca tutto tra Galatasaray e Roma: settimana decisiva per il futuro e la credibilità della Juventus. ilnapolista.it

Juventus, i tifosi scaricano anche Spalletti: le accuse. Bargiggia al vetriolo, bordate a Elkann e ComolliLa sconfitta col Como certifica la crisi della Juventus. Ora anche Spalletti finisce sul banco degli imputati. Duro attacco a John Elkann e all'ad Comolli. sport.virgilio.it

L'ex Juventus Domenico Marocchino definisce il centrocampo bianconero 'da divano'! Che ne pensate delle sue parole e della costruzione del centrocampo di Spalletti - facebook.com facebook

La Juventus non potrà rivoluzionare la rosa con 10 titolari. E per me sarebbe pure sbagliato. Serve attitudine alla vittoria, Spalletti ha acceso l’allarme parlando di poca personalità. E considerando che non si hanno soldi da spendere (e nemmeno appeal per p x.com