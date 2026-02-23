Juventus | rosso da 2,5 milioni ma tagli e sponsor salvano i conti

La Juventus registra una perdita di 2,5 milioni di euro nel primo semestre del 20252026, causata dal calo di entrate. La riduzione del fatturato dell’11% rispetto all’anno passato deriva anche da tagli ai costi e nuovi accordi di sponsorizzazione. La società ha adottato misure per contenere le spese e rafforzare i ricavi, mantenendo stabile la posizione finanziaria. La curva dei risultati si ferma, ma le strategie continuano a cambiare.

La Juventus chiude il primo semestre dell’esercizio 20252026 con un rosso di 2,5 milioni di euro, segnando un calo dell’11% nel fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il Consiglio di Amministrazione del club bianconero ha approvato i dati economico-finanziari al 31 dicembre 2025, evidenziando una perdita di 19,4 milioni rispetto al risultato positivo di 16,9 milioni del primo semestre dell’esercizio precedente. Questo risultato riflette una serie di fattori, tra cui la riduzione dei proventi da gestione diritti calciatori e dei diritti audiovisivi, con un impatto negativo sui ricavi da gara e sulla quota dei diritti televisivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

