Juventus posizione di Damien Comolli sempre più a rischio

Damien Comolli rischia di perdere il suo ruolo alla Juventus a causa di una gestione del mercato estiva e invernale che ha portato a risultati deludenti. Le mosse di mercato sbagliate e le scelte discutibili hanno alimentato le critiche nei suoi confronti, rendendo difficile mantenere la fiducia della società. La squadra ha mostrato segnali di crisi, e le decisioni prese finora sembrano aver peggiorato la situazione. La dirigenza sta valutando attentamente il suo futuro.

Quella vissuta dalla Juventus è l’ennesima stagione Horror. La colpa di ciò è ascrivibile principalmente alla disastrosa gestione del mercato estivo e di quello invernale. La Juventus sta collassando sui propri stessi limitie nell’ultima sconfitta interna contro il Como sono riemersi chiaramente. Su tutti, la prestazione di Lois Openda ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus: Damien Comolli ad un bivioDamien Comolli si trova davanti a una decisione cruciale: investire risorse o mantenere il budget attuale.

Comolli a rischio? Gazzetta: posizione delicata e separata da Spalletti. L’ultima parola ad ElkannComolli si trova in una posizione difficile a causa delle recenti tensioni interne alla società.

La Juventus non ci sta: Spalletti e i giocatori in silenzio. Parlano solo Comolli e ChielliniLa Juventus prende posizione dopo le decisioni arbitrali di Inter-Juventus. L'espulsione di Pierre Kalulu nell'occasione della simulazione di. tuttomercatoweb.com

Di Gregorio non è più sicuro della conferma: la dirigenza, con Damien Comolli e Marco Ottolini, valuta alternative per ridurre i troppi gol subiti. Tra i possibili sostituti ci sono Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario, David de Gea (in partenza dalla Fiorentina - facebook.com facebook

Giudice Sportivo, le sanzioni post InterJuventus Inibizione fino al 31 marzo 2026, con ammenda di 15mila euro, per Damien Comolli e inibizione fino al 27 febbraio 2026 per Giorgio Chiellini. Per Kalulu, invece, un turno di squalifica. x.com