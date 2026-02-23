Juventus occhi su Poku del Bayern Leverkusen per l’attacco

La Juventus si interessa a Ernest Poku del Bayern Leverkusen dopo aver valutato le sue recenti prestazioni in Bundesliga. La causa di questa attenzione sono le sue qualità offensive e la velocità dimostrata in campo, che potrebbero rafforzare l’attacco bianconero. I dirigenti stanno monitorando da vicino il suo rendimento e valutano un possibile trasferimento nel mercato estivo. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.

La Juventus studia i prossimi rinforzi per il mercato estivo e si è messa sulle tracce di Ernest Poku del Bayern Leverkusen. Gli scout bianconeri sono stati presenti in occasione della sfida di Champions Leaguee tra Olympiacos e Bayern Leverkusen. I bianconeri stanno studiando con interesse l’esterno offensivo classe 2004 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Poku Juventus, un emissario bianconero in missione per osservare il talento del Bayer LeverkusenPoku, attaccante del Bayer Leverkusen, ha attirato l’attenzione di un rappresentante della Juventus durante la partita di ieri pomeriggio.

Juventus, casting per l’attacco: occhi su DobvykLa Juventus sta valutando nuovi profili per rinforzare l’attacco, con particolare attenzione a Artem Dobvyk, attaccante ucraino attualmente in forza alla Roma.

Juventus-Borussia Dortmund 4-4: gol e highlights | Champions League

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Il Napoli tornerà a investire sugli U23: Tzolakis e Poku nel mirino, occhi pure su Akliouche.

Calciomercato Juventus, occhi su Malo Gusto: può essere l'alternativa a MolinaLa Juventus continua a monitorare con attenzione il mercato dei laterali destri in vista della sessione di calciomercato invernale di gennaio 2026. Dopo i contatti estivi per Nahuel Molina, rimasto ... calciomercato.com

Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic ...Il mercato è ormai alle porte e le trattative stanno entrando nel vivo. Un asse che va tenuto sotto controllo è quello tra Juventus e Milan. I rossoneri dopo aver preso Fullkrug dal West Ham sono alla ... tuttomercatoweb.com

#Kane show, tris all'Eintracht e Bayern in fuga. Khedira jr stende il Leverkusen, frena l'Hoffenheim x.com

Kane show, tris all'Eintracht e Bayern in fuga. Khedira jr stende il Leverkusen, frena l'Hoffenheim - facebook.com facebook