Juventus-Galatasaray streaming gratis e diretta TV Sky Sport o Amazon Prime? Dove vedere Champions League

Juventus ha scelto di trasmettere in diretta streaming gratuita il match contro il Galatasaray, dopo il risultato dell’andata che ha favorito la squadra turca con un 5-2. La partita si gioca alle 21 all’Allianz Stadium di Torino, decidendo chi avanzerà agli ottavi di finale di Champions League. La Juventus punta a ribaltare il risultato e a conquistare il passaggio del turno. La decisione di offrire la diretta senza costi afferma l’impegno del club con i tifosi.

Mercoledì 25 febbraio alle ore 21 all'”Allianz Stadium” di Torino si disputerà il match Juventus-Galatasaray, valevole per lo spareggio di ritorno della Champions Legue 202526,che all’andata ha visto il successo per 5-2 della squadra turca e con la vincente che sarà abbinata per gli ottavi di finale, ad una tra Liverpool o Tottenha, (sorteggio venerdì . Potrebbe interessarti:. Fenerbahce-Benfica, streaming gratis e diretta TV Mediaset, Amazon Prime o Sky? Dove vedere Champions League. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Galatasaray-Juventus streaming gratis? Dove vederla in diretta liveTra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è anche Galatasaray-Juventus. Messe da parte (per il momento) le polemiche post derby d’Italia, i bianconeri si rituffano in campo europeo. Questa ser ... calcionews24.com

Galatasaray-Juventus in diretta tv e streaming: orario e dove vederlaA Istanbul, allo Ali Sami Yen Sports Complex Rams Park, in scena per la Champions League la sfida Galatasaray-Juventus. newsmondo.it

Galatasaray maçinda Juventus'un kalesini Michele Di Gregorio'nun yerine Mattia Perin koruyabilir. (GOAL Italia) x.com

Atalanta 3-0 Juventus Juventus 2-2 Lazio Inter 3-2 Juventus Galatasaray 5-2 Juventus Juventus 0-2 Como Per fortuna che febbraio ha solo 28 giorni eh Cesc a -1 dal quinto posto #fblifestyle - facebook.com facebook