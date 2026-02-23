Juventus-Galatasaray ritorno playoff Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La Juventus ha perso 5-2 contro il Galatasaray nel primo incontro dei playoff di Champions League 20252026, a causa di una prestazione difensiva insufficiente. La squadra torinese si prepara a una sfida difficile, sapendo di dover segnare almeno tre gol per sovvertire il risultato e avanzare agli ottavi. I bianconeri cercano di trovare motivazioni per una rimonta che sembra complicata, con l’obiettivo di restare in corsa nella competizione europea.

Gara valida per il ritorno dei playoff di Champions League 20252026. I bianconeri sono chiamati all’impresa dovendo recuperare tre reti di scarto dopo il 5-2 dell’andata se intendono accedere agli ottavi. Juventus-Galatasaray si giocherà mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 21 presso lo Juventus Stadium. JUVENTUS-GALATASARAY: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri stanno attraversando un periodo difficile, con sole tre vittorie nelle ultime dieci partite di campionato, e si trovano attualmente in quinta posizione. Le due sconfitte consecutive, l’andata dei playoff di Champions contro il Galatasaray e quella casalinga contro il Como in Serie A, hanno fatto scattare l’allarme rosso, che si spera possa essere spento già a partire da mercoledì, ma ci vorrà la partita perfetta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Galatasaray-Juventus, andata playoff Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaIl match tra Galatasaray e Juventus, valido per l’andata dei playoff di Champions League 20252026, si svolge perché i turchi vogliono conquistare un risultato positivo in casa prima dello scontro di ritorno.

Inter-Bodo Glimt, ritorno playoff Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaL'Inter ha perso 3-1 contro il Bodo Glimt nel ritorno dei playoff di Champions League, causata da una difesa troppo aperta nel primo tempo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Playoff UCL | Galatasaray-Juventus | Il tabellino; La Juventus ha perso 5-2 contro il Galatasaray nell’andata dei playoff di Champions League; Galatasaray-Juventus, dove vedere i playoff di Champions League in tv e streaming; Cosa serve alla Juventus al ritorno per qualificarsi agli ottavi di Champions League ed eliminare il Galatasaray.

Juventus, riposo verso il Galatasaray: Yildiz e Bremer alla Continassa per terapieGiornata di riposo per la Juventus di Luciano Spalletti in vista della sfida di ritorno contro il Galatasaray nel playoff di Champions League. Il gruppo,. tuttomercatoweb.com

Arbitro Juve Galatasaray: la Uefa ha designato il fischietto per il match di Champions. Ecco chi dirigerà la sfida dello StadiumArbitro Juve Galatasaray: la Uefa ha designato il fischietto per il match di Champions. Ecco chi dirigerà la sfida dello Stadium La UEFA ha ufficializzato la designazione arbitrale per il delicatissim ... juventusnews24.com

Juventus-Galatasaray: dove vederla (Sky o Prime), orario, probabili formazioni. I playoff di Champions x.com

Atalanta 3-0 Juventus Juventus 2-2 Lazio Inter 3-2 Juventus Galatasaray 5-2 Juventus Juventus 0-2 Como Per fortuna che febbraio ha solo 28 giorni eh Cesc a -1 dal quinto posto #fblifestyle - facebook.com facebook