Juventus Ernest Poku nel mirino dei bianconeri | il 2004 olandese possibile innesto estivo

Ernest Poku, attaccante olandese nato nel 2004, ha attirato l'interesse della Juventus a causa delle sue prestazioni con il Bayern Leverkusen. Il giocatore si distingue per la rapidità e il senso del goal, caratteristiche che i dirigenti bianconeri valutano attentamente. La società torinese sta monitorando da vicino la situazione, preparando un possibile investimento per rafforzare l’attacco. La trattativa potrebbe concretizzarsi già nella prossima finestra di mercato estiva.

Ernest Poku, calciatore classe 2004 del Bayern Leverkusen, come riferito da Tuttosport, potrebbe essere uno dei giocatori su cui il club torinese tenterà di affondare il colpo nella prossima sessione di mercato. L’olandese spicca in Bundesliga per le sue grandi doti tecniche, associate a una velocità e a un atletismo difficilmente riscontrabili in calciatori coetanei. Ernest Poku, tra gli inizi e l’affermazione del diamante olandese. Il giovane di origini ghanesi è cresciuto calcisticamente nell’ AZ Alkmaar, club dell’ Eredivisie attualmente al quinto posto in classifica. Poku è emerso dal settore giovanile con 50 gol e 20 assist, esordendo in prima squadra nella stagione 202122. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

