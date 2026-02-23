Juventus | doppia sfida

La Juventus ha subito una sconfitta casalinga contro il Como, causata da errori in difesa e poca incisività in attacco, che ha aggravato un febbraio difficile con quattro sconfitte in cinque partite ufficiali. La squadra di Luciano Spalletti si prepara ora a una settimana decisiva, con il ritorno dei playoff di Champions League mercoledì 25 febbraio allo Stadium. La partita rappresenta un banco di prova importante per il futuro del club.

Dopo il ko casalingo contro il Como (0-2) che ha certificato un febbraio da incubo (quattro sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali), la Juventus di Luciano Spalletti si trova davanti a una settimana da dentro o fuori: mercoledì 25 febbraio allo Stadium il ritorno dei playoff di Champions League contro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Leggi anche: Juventus Women, Mazzetta: «Percorso in Champions fantastico. Con il Wolfsburg una doppia sfida affascinante»

Juventus Women, ufficializzato il calendario dei playoff di Champions: doppia sfida con il WolfsburgLa Juventus Women si prepara ad affrontare la fase cruciale dei playoff di Champions League, con una doppia sfida contro il Wolfsburg.

INTER JUVENTUS 3 - 2 - IL CAMPIONATO FINISCE QUA.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Galatasaray-Juventus 5-2, le pagelle: Cabal (4) è una sciagura, Koopmeiners (6,5) doppietta che serve a poco. Lang (8) è rinato; Galatasaray-Juventus 5-2, le pagelle: Cabal (4) è una sciagura, Koopmeiners (6,5) doppietta che serve a poco. Lang (8) è rinato; La Juve e una rimonta quasi impossibile. Ma fare bene sarà la benzina necessaria; La doppietta di Koopmeiners non salva una Juve superficiale: 5-2 per il Galatasaray.

Pronostico Juventus vs Galatasaray – 25 Febbraio 2026Nella serata europea del 25 Febbraio 2026, alle 21:00, l’Allianz Stadio accoglierà una sfida cruciale di UEFA Champions League. L’atmosfera si preannuncia ... news-sports.it

La novità di Spalletti: sorpasso e nuovo centravanti per la JuventusLa Juventus sarà di scena nella tana del Galatasaray per l'andata dei playoff di Champions League: le probabili formazioni del match ... calciomercato.it

La Figc respinge la richiesta di grazie della Juventus per Kalulu. Decisione giusta La Juve non ci sta e ha provato in tutti i modi a rimediare “all’acclarata ingiustizia” che ha portato all’espulsione di Kalulu per doppia ammonizione nella gara contro l’I - facebook.com facebook

La Juventus chiede la grazia al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, per la squalifica di Pierre Kalulu, espulso per doppia ammonizione nel corso di Inter-Juventus. Il club bianconero si appella all’«acclarata ingiustizia» del provvedimento e punta a riaver x.com