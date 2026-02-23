Juventus Conceição | 40 milioni poco arrosto

Francisco Conceição afferma che la Juventus ha speso 40 milioni di euro senza ottenere i risultati sperati. La causa di questa delusione risiede nella mancanza di prestazioni convincenti da parte del giocatore. Nei recenti incontri, l’attaccante non ha mostrato il livello atteso, lasciando i tifosi insoddisfatti. La società cerca ora di capire come migliorare la situazione e valorizzare il suo investimento. La questione resta aperta, anche in vista delle prossime partite.

Francisco Conceição: un investimento che non sta ripagando "Tanto fumo ma poco" arrosto diceva il detto. O meglio, tanti soldi (40 milioni) e poca resa nel caso di Francisco Conceição. L'investimento per il portoghese è stato imponente, eppure la resa non sembra stia ripagando. Nella gara interna contro il Como