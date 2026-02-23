Juventus alla ricerca di un nuovo portiere | dalla Grecia alla Premier League passando per la Serie A

La Juventus cerca un nuovo portiere dopo che Mattia Perin ha deciso di lasciare Torino alla fine della stagione, mentre Michele Di Gregorio non ha soddisfatto le aspettative. La squadra ha monitorato diversi profili, tra cui portieri provenienti dalla Grecia e dalla Premier League, per rinforzare il reparto. La ricerca si intensifica in vista delle prossime partite, con l’obiettivo di trovare un sostituto affidabile. La decisione finale potrebbe arrivare a breve.

La Juventus si prepara ad un possibile doppio cambio in porta, con Mattia Perin destinato a lasciare Torino al termine della stagione e un Michele Di Gregorio sempre più deludente. La dirigenza bianconera è alla ricerca di almeno un profilo pronto a cui affidare la porta, valutando differenti soluzioni tra Serie A e Europa. Tzolakis nel mirino della Juve, il giovane portiere dell’Olympiacos stuzzica mezza Europa. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione spicca il portiere classe 2002 del club greco. A conferma dell’interesse concreto, un emissario bianconero era presente durante lo spareggio di andata contro il Bayern Leverkusen. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Schade Juve: il vice Yildiz arriva dalla Premier League? Alla scoperta del nuovo candidato per l’attacco, ecco chi èSi torna a parlare di Rincon Schade come possibile sostituto di Yildiz alla Juventus.

Frattesi Juventus, incastro complicato: Sky frena su gennaio e spunta un nuovo obiettivo dalla Premier LeagueLa trattativa tra Juventus e Frattesi si configura come un’operazione complessa, tra valutazioni altissime dell’Inter e interesse concreto dei bianconeri.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Juve, in estate caccia a un nuovo numero uno: c'è Vicario in pole, tutti i nomi; Inter - Juventus (3-2) Serie A 2025; Serie C | Campobasso-Juventus Next Gen | La partita; Inter-Juventus, sarà sfida di mercato per Vicario: la valutazione del Tottenham.

La scelta è fatta, la Juventus dice addio a Di Gregorio: due piste per la porta | CMSecondo quanto raccolto da Calciomercato.it, le piste più calde per la porta della Juventus sono quelle che portano a Marco Carnesecchi dell’Atalanta e Guglielmo Vicario del Tottenham. Due portieri ... calciomercato.it

Maignan Juventus, la dirigenza bianconera ha provato a strappare il forte portiere ai rossoneri ma la trattativa si è chiusa con un netto rifiutoMaignan Juventus, la dirigenza bianconera ha provato a strappare il forte portiere ai rossoneri ma la trattativa si è chiusa con un netto rifiuto Il calciomercato della Juventus non dorme mai e le con ... juventusnews24.com

Manchester United a arashin jagorancin Carrick a gasar Premier League: Sun doke Manchester City da ci 2–0 Sun doke Arsenal da ci 3–2 Sun doke Fulham da ci 3–2 Sun doke Tottenham da ci 2–0 Sun tashi kunnen doki 1–1 da West Ham S - facebook.com facebook

Mohamed Salah è a secco di gol in Premier League dall'1 novembre 2025 Dopo i momenti di tensione con Arne Slot e la partenza per la Coppa d'Africa, il 4° miglior marcatore di sempre del campionato inglese non si è mai davvero ripreso: soltanto 2 reti, al x.com