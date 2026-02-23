Juventus a rischio sanzioni UEFA | cosa cambia per il mercato

La Juventus rischia sanzioni UEFA a causa di problemi finanziari emersi nel bilancio semestrale. La società ha registrato un calo dei ricavi a 260,6 milioni di euro e ha evidenziato perdite di 2,5 milioni. Questi fattori potrebbero influenzare le decisioni sul mercato e le strategie future della squadra. La situazione richiede attenzione, dato che le norme UEFA prevedono sanzioni per i club con risultati economici negativi.

Juventus: il bilancio semestrale e le sfide finanziarie. La Juventus ha chiuso i primi sei mesi della stagione 202526 con un calo dei ricavi a 260,6 milioni di euro e perdite per 2,5 milioni. Questi dati emergono dalla relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2025, pubblicata oggi dal club bianconero. Il documento fotografa l’andamento economico del club nella prima metà dell’esercizio, evidenziando sia i progressi che le criticità. Il club ha rispettato il parametro del Costo del Lavoro Allargato (CLA) alla prima data di rilevazione del 30 settembre 2025, quando il limite era fissato all’80%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Lista UEFA Juventus: le novità dopo il mercato di gennaioLa Juventus ha aggiornato la sua lista UEFA dopo il mercato di gennaio, in vista della fase a eliminazione diretta della Champions League.

Roma in bilancio: nuovo mercato oltre i 70 milioni, rischio sanzione Uefa per il fair play finanziarioLa Roma ha concluso il mercato invernale con un investimento da oltre 70 milioni di euro.

Juventus, rosso da 2,5 milioni nella semestrale. Altro aumento di capitale, cresce la spesa mercatoIl cda della Juventus ha approvato il bilancio semestrale chiuso al 31 dicembre 2025.

