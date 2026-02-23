Juve semestrale in rosso per 2,5 milioni Pesano il mercato e l' esonero di Tudor

La Juventus registra un rosso di 2,5 milioni di euro nel primo semestre a causa delle perdite derivanti dal mercato e dall’esonero di Tudor. La società ha cercato di contenere i costi, ma le spese più alte e le decisioni recenti hanno inciso sui risultati finanziari. I dirigenti prevedono che questa situazione si manterrà anche nel bilancio al 30 giugno 2026. La prossima relazione potrebbe evidenziare ulteriori sfide.

Il consiglio d'amministrazione della Juventus ha approvato la semestrale al 31 dicembre 2025, che chiude con una perdita di 2,5 milioni, contro l'utile di 16,9 di dodici mesi prima. La differenza l'ha fatta il calciomercato, che ha registrato la scorsa estate circa 15 milioni di proventi in meno rispetto all'estate 2024. In calo anche i ricavi da gare (da 37 a 34 milioni) e da diritti tv (da 107 a 95), mentre si sono incrementati i proventi commerciali, grazie ai nuovi contratti di sponsorizzazione di maglia (sponsorship da 48 a 63 milioni). Sul lato dei costi, da segnalare il calo degli stipendi dei tesserati, da 110 a 99 milioni: prosegue il piano di razionalizzazione delle spese.