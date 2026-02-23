Juve è crisi | meno tre rispetto a Motta Gli errori in attacco | Openda delude

La Juventus ha registrato un calo di tre punti rispetto alla squadra guidata da Motta, a causa di errori in attacco che hanno frenato le prestazioni. Openda ha deluso ancora una volta, contribuendo alla difficoltà della squadra. La situazione si è aggravata con le sconfitte recenti, portando il club a decidere di cambiare allenatore entro poche settimane. La squadra si prepara a affrontare le prossime sfide con nuovi obiettivi.

Torino, 23 febbraio 2026 – Chi l’avrebbe mai detto? La Juventus 20252026 è per ora peggiore di quella 20242025 e guidata da Thiago Motta fino al 23 marzo, data dell’esonero sancito dal club per fare posto a Igor Tudor. Il croato ha poi conquistato l’accesso alla Champions, ma ben presto il suo rendimento si è sfaldato e così, con l’autunno, la panchina è passata nelle mani di Luciano Spalletti, che oggi è fuori dalla Coppa Italia, quasi fuori dalla Champions e quinto in campionato a meno quattro dalla Roma di Gian Piero Gasperini. Un rendimento inferiore a quello di un anno fa, a sancire l’eterna crisi invernale che da qualche anno a questa parte coglie la Juve in flagrante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Pagelle Monaco Juve (e contropagelle): Openda delude, Miretti evanescente, Kalulu forever – VIDEOLa partita tra Monaco e Juventus si è conclusa con molte luci e ombre.

Balzarini analizza gli errori di mercato in casa Juve: «Kolo Muani? Sbagliato non prenderlo già la scorsa estate. Openda sarà venduto»La Juventus ha deciso di non investire su Kolo Muani già l’estate scorsa, un errore secondo Balzarini.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Spalletti, la Juve come l'Italia: c'è il rischio che gli sfugga di mano...; Juventus, ora è crisi vera: il Como batte i bianconeri allo Stadium per 2-0; Il nostro avversario è uno solo, Spalletti entra nella crisi Juve e quel numero: Tredici volte; Serie A, è crisi Juventus, perde in casa con il Como, l'Inter si riscatta dopo la sconfitta in Champions, finisce senza reti tra Cagliari e Lazio.

JUVE SUPER CRISI Juve, ora è crisi vera: peggior campionato degli ultimi 15 anni. E i numeri non lasciano scampoDopo 26 giornate i bianconeri hanno 46 punti. Per capirci: è dalla stagione 2010/11 (Delneri) che la Juve non era così bassa nello stesso punto del campionato: 41 allora, 46 oggi. In pratica, il ... statoquotidiano.it

Trevisani: «Calendario Juve è da interrogazione parlamentare. Chiunque al posto di Spalletti…». Le parole del giornalistaTrevisani: «Calendario Juve è da interrogazione parlamentare. Chiunque al posto di Spalletti…». Le parole del giornalista Negli studi di Mediaset, il giornalista Riccardo Trevisani ha preso le difese ... juventusnews24.com

Quattro sconfitte in cinque gare e media di tre gol subiti: è la crisi juventina più nera degli ultimi anni. #Juve #Spalletti #SerieA #ChampionsLeague #juventusnews24 - facebook.com facebook

Juve, crollo preoccupante: Spalletti peggio di Thiago Motta, le cifre della crisi x.com