Jusuf Nurkic salta il resto della stagione NBA con gli Utah Jazz

Jusuf Nurkic si ferma dopo un infortunio subito durante un allenamento con gli Utah Jazz. La causa è una frattura al polso che richiede un intervento chirurgico urgente. Il centro bosniaco ha già iniziato il percorso di recupero, lasciando un vuoto importante nella squadra. La sua assenza si farà sentire nelle prossime partite, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

Nel contesto della stagione NBA, una decisione medica di rilievo coinvolge Jusuf Nurkic e i Utah Jazz. Il centro bosniaco dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al naso, scelta finalizzata a risolvere definitivamente una problematica fisica e a facilitare un recupero completo in vista della prossima annata. L'operazione, prevista per la giornata di mercoledì, impone alla squadra una gestione diversa delle rotazioni e delle responsabilità interne nelle ultime sfide del calendario. intervento chirurgico al naso programmato per la giornata di mercoledì determina una lunga assenza dal parquet.