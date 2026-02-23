jonathan milan aggiunge due tappe belghe al suo programma di gare

Jonathan Milan ha deciso di inserire due tappe in Belgio nel suo calendario, dopo aver ottenuto ottimi risultati nelle prime gare del 2026. La scelta nasce dall’obiettivo di confrontarsi con avversari di alto livello e migliorare le sue prestazioni. La partecipazione alle nuove tappe sarà un banco di prova importante per valutare la sua crescita in questa fase della stagione. La decisione conferma la sua volontà di affrontare sfide sempre più competitive.

Un inizio di stagione particolarmente incisivo ha contraddistinto i primi passi di Jonathan Milan nel 2026. Il velocista italiano della Lidl-Trek ha collezionato cinque vittorie nelle prime settimane e ha consolidato una forma che alimenta grandi obiettivi come Milano-Sanremo, Parigi-Roubaix e la maglia ciclamino al Giro d'Italia. Le prestazioni iniziali hanno messo in evidenza una continuità di rendimento nelle corse classiche e nelle prove a tappe, offrendo segnali concreti di competitività per tutto l'anno. La stagione ha preso forma con una doppia vittoria in Arabia Saudita all'AlUla Tour, seguita da un tris di successi allo UAE Tour, dove ha conquistato anche la classifica a punti in entrambe le gare.

