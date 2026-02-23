Jokic come alla Playstation | 35-20-13 Denver batte i Warriors Bene Thunder e Atlanta

Nikola Jokic ha dominato la partita con 35 punti, 20 rimbalzi e 13 assist, trascinando Denver alla vittoria contro i Warriors. La sua performance assomiglia a una partita alla PlayStation, con tiri precisi e movimenti veloci. I Nuggets hanno sfruttato la sua energia per mantenere il ritmo alto. Nel frattempo, anche Thunder e Atlanta hanno ottenuto risultati positivi, rafforzando la loro posizione in classifica. I match continuano senza sosta nei campionati di questa stagione.