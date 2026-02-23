Jokic come alla Playstation | 35-20-13 Denver batte i Warriors Bene Thunder e Atlanta
Nikola Jokic ha dominato la partita con 35 punti, 20 rimbalzi e 13 assist, trascinando Denver alla vittoria contro i Warriors. La sua performance assomiglia a una partita alla PlayStation, con tiri precisi e movimenti veloci. I Nuggets hanno sfruttato la sua energia per mantenere il ritmo alto. Nel frattempo, anche Thunder e Atlanta hanno ottenuto risultati positivi, rafforzando la loro posizione in classifica. I match continuano senza sosta nei campionati di questa stagione.
Senza Gilgeous-Alexander e Jalen Williams i campioni in carica riescono comunque ad avere la meglio su Cleveland, reduce da sette vittorie consecutive, la solita tripla doppia di Jokic non basta ai Nuggets che si fanno superare dai rimaneggiati Warriors mentre i Raptors passeggiano a Milwaukee. Prova di forza dei campioni in carica che battono una caldissima Cleveland, reduce da sette successi consecutivi, senza il loro Mvp, Gilgeous-Alexander e l’All-Nba Jalen Williams. 21 triple per i Thunder (44-14) e un’ottima difesa nei momenti decisivi della frazione finale, i Cavaliers (36-22) non riescono a trovare risposte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Brunson meglio di Jokic e New York stende Denver. Mercato: Porzingis ai Warriors, Paul a TorontoI Knicks vincono ancora e battono Denver al Madison Square Garden, dopo due tempi supplementari.
Denver sbanca Boston senza Jokic, notte NBA tra colpi esterni e una trade che scuote AtlantaNella notte NBA, Denver conquista la vittoria a Boston senza Jokic, mentre Oklahoma City supera Utah all’overtime grazie a una prestazione di Shai.
Argomenti discussi: Jokic come alla Playstation: 35-20-13, Denver batte i Warriors. Bene Thunder e Atlanta; Durant indica nella negligenza di Jokic e Doncic un ostacolo al successo del nuovo format All-Star.
