John Barron chiama in diretta tv ma la voce sembra quella di Trump | Sui dazi la Corte Suprema ha sbagliato | VIDEO

Da tpi.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

John Barron ha chiamato in diretta tv, ma la voce ricordava quella di Trump, e ha accusato la Corte Suprema di aver sbagliato sui dazi. Durante la trasmissione di C-Span, ha affermato che la decisione giudiziaria danneggia l’economia americana e che il governo dovrebbe continuare a proteggere le imprese nazionali. Barron ha insistito sulla sua posizione, chiedendo che si riveda la sentenza. La sua voce ha fatto subito discutere tra gli spettatori.
Durante una diretta dell’emittente C-Span, in cui si parlava della decisione della Corte Suprema Usa di bocciare i dazi imposti dal presidente statunitense, un uomo, che si è presentato con il nome di John Barron, è intervenuto telefonicamente per criticare il verdetto dei giudici supremi. “Sono John Barron. Guardate, questa è la decisione peggiore mai presa. È una decisione terribile” ha dichiarato il telespettatore che poi ha attaccato i leader del Partito Democratico: “Hakeem Jeffries è un idiota. E avete Chuck Schumer, che non sa nemmeno cucinare un cheeseburger. Certo, queste persone sono felici. 🔗 Leggi su Tpi.it

