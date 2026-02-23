Johannes Høsflot Klæbo e… Federica Brignone sono il Re e la Regina delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Johannes Høsflot Klæbo ha conquistato sei medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, causando grande entusiasmo tra gli appassionati di sport invernali. La sua vittoria, che ha battuto ogni record precedente, ha attirato l’attenzione di tutto il mondo. La sua abilità e determinazione hanno fatto parlare di sé in tutto il paese, mentre gli spettatori seguivano con emozione ogni gara. Questo risultato segna un nuovo capitolo nella storia dello sci di fondo.

Chi sono l’uomo e la donna copertina di Milano Cortina 2026? Nel primo caso, la risposta è scontata. Il grande protagonista maschile, anzi tout-court, della manifestazione non può che essere Johannes Høsflot Klæbo, diventato il primo atleta di sempre a vincere 6 medaglie d’oro nella stessa edizione e il secondo atleta nella storia dei Giochi Olimpici (estivi compresi) a raggiungere la doppia cifra in termini di successi. Solo Michael Phelps aveva fatto altrettanto. Sulla controparte femminile, si entra invece nel campo del dibattibile. Avrebbe potuto esserlo la tanto decantata cinese E ileen Gu, che nel freestyle sognava la tripletta Big Air-Halfpipe-Slopestyle. 🔗 Leggi su Oasport.it

L'oro di Federica Brignone nel Super G delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Federica Brignone conquista l’oro nel Super G a Milano-Cortina 2026.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: torna Federica Brignone in una delle giornate più dense di eventiFederica Brignone torna in gara durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, dopo aver perso alcune competizioni a causa di un infortunio.

Dominio assoluto sulle piste e zero soldi: il curioso caso di Klaebo alle Olimpiadi Milano?Cortina 2026Nonostante sei medaglie d’oro conquistate a Milano?Cortina 2026, Klaebo non riceverà alcun premio in denaro dal suo Paese, un paradosso che evidenzia la filosofia sportiva norvegese. notizie.it

Sesto oro, è il re dei Giochi olimpiciA Tesero, in Val di Fiemme, la 50 km a tecnica classica incorona ancora una volta il re dello sci di fondo: Johannes Høsflot Klæbo domina la maratona olimpica ... thesocialpost.it

, : ` Dieci mesi. Tanto è passato tra il momento più buio della carriera di Federica Brignone e il podio olimpico più bello della s - facebook.com facebook

La gioia di vedere vincere la nostra Tigre, Federica Brignone, da Casa Italia! #ItaliaTeam #CasaItaliaMiCo2026 #MilanoCortina2026 #Olympics #WinterSports x.com