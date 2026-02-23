Jesi l' abbraccio della città al giornalista col pallino dei talenti e della solidarietà

Il giornalista ha ricevuto un riconoscimento per il suo impegno nel promuovere talenti e iniziative solidali, causato da anni di dedizione sul campo. La cerimonia ha attirato numerosi cittadini che hanno voluto mostrare il loro affetto con un abbraccio collettivo. La sua presenza ha ispirato giovani e adulti a impegnarsi per la comunità. La scena si è conclusa con un momento di condivisione sincera e senza fronzoli.

Jesi (Ancona), 23 febbraio 2026 - Un addio sobrio, profondo, intriso di quella gratitudine che solo le opere concrete sanno generare. La chiesa di San Massimiliano Kolbe ha accolto oggi pomeriggio il feretro di Nicola Di Francesco, il giornalista e fondatore del Premio Vallesina scomparso a 86 anni. Un uomo che ha saputo tessere una trama di solidarietà capace di unire le colline marchigiane al cuore di Gerusalemme. Il cuore della cerimonia è stato segnato dalla presenza e dalle parole rotte dal pianto di Padre Armando Pierucci. Il frate francescano ha voluto testimoniare la «caparbietà e la generosità» fuori dal comune di Nicola.