Jastimari – Il rifugio recensione | un horror ambientato in Sicilia tra inquietudine e mistero

Jastimari – Il rifugio ha suscitato paura tra gli spettatori a causa dell’atmosfera inquietante creata in una fattoria isolata nelle Madonie siciliane. Il film diretto da Riccardo Cannella sfrutta ambientazioni desolate e suoni cupi per intensificare il senso di mistero. Le scene si susseguono con ritmo serrato, coinvolgendo il pubblico in una narrazione che mescola tensione e suspense. La pellicola si distingue per un approccio diverso rispetto ai soliti horror italiani.

La nostra recensione di Jastimari – Il rifugio, diretto da Riccardo Cannella: un film horror italiano diverso dal solito, ambientato in una fattoria sperduta tra le Madonie siciliane. Jastimari – Il rifugio, diretto da Riccardo Cannella, racconta la storia di una famiglia che vive isolata in una fattoria tra le Madonie siciliane. Il padre Saro ( Francesco Foti ) esercita un’autorità dura sui figli Lelé e Angelo, mentre la madre Teresa ( Rossella Brescia ) appare più dolce ma ambigua. L’incontro con un uomo misterioso e l’arrivo di un padre con due figlie in cerca di rifugio incrinano la stabilità familiare. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

“Jastimari – Il rifugio” al cinema Lux di Palermo, in sala il regista Riccardo Cannella e il castIl film “Jastimari – Il rifugio” di Riccardo Cannella arriva al cinema Lux di Palermo, a causa dell’interesse crescente per i thriller ambientati nelle zone rurali.

Jastimari - Il rifugio, un film dall'accurata messinscena che crea inquietudine. E che merita attenzioneUn'opera scritta, diretta e prodotta da Riccardo Cannella. Una storia di verità e violenza, in cui il male assume contorni umani e interiori. Al cinema. mymovies.it

L’attrice siracusana Angela Motta sul grande schermo con Rossella Brescia in Jastimari – Il rifugioAtmosfere gotiche e leggende siciliane: Angela Motta nel film di Riccardo Cannella. Si tratta di un horror siciliano ... siracusanews.it

