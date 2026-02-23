Iwan Manzoni Incanta con Giardino di Parole | in arrivo il suo nuovo libro

Iwan Manzoni ha pubblicato “Giardino di parole” nel 2024, stimolando grande interesse tra i lettori. La causa di questo entusiasmo risiede nella sua capacità di combinare immagini vivide e emozioni autentiche in versi semplici. Il poeta dedica il libro alla memoria di un amico scomparso, inserendo poesie che riflettono il suo percorso di crescita e perdita. La sua nuova raccolta sta già ricevendo molte recensioni positive da parte degli appassionati di poesia.

Iwan Manzoni, artista poliedrico e poeta dall'anima sensibile, continua a conquistare il pubblico con la sua ultima raccolta di poesie, "Giardino di parole", pubblicata nel 2024 dalla Bertoni Editore. L'opera, composta da 48 pagine, non è soltanto una sequenza di versi, ma un'esperienza sensoriale e intellettuale che invita il lettore a immergersi nelle sfumature dell'animo umano. Con una scrittura intensa e intima, Manzoni trasforma ogni parola in immagine e ogni immagine in parola, creando un vero e proprio giardino di emozioni. Amore, solitudine, dolore e bellezza si intrecciano nei versi, guidando il lettore in un viaggio che attraversa la poesia, il teatro, la musica e l'arte visiva.