itas trentino torna al successo superando padova in tre set

Itas Trentino ha vinto contro Padova grazie a un'ottima prestazione in tre set. La squadra ha mostrato determinazione e precisione in campo, sfruttando gli errori degli avversari. La partita si è giocata davanti a un pubblico entusiasta, che ha sostenuto i giocatori durante tutta la gara. La vittoria permette a Itas Trentino di consolidare la posizione in classifica e di mantenere alta la motivazione per le prossime sfide.

In una cornice competitiva ben definita, itas trentino ha imposto la propria tenuta mentale e tecnica contro nuvolì altafratte padova, chiudendo la pratica in tre set e rafforzando le ambizioni per il girone di ritorno. La squadra di casa ha esibito una cohesione di squadra evidente, con una gestione efficace del servizio e una fase a muro particolarmente pertinente, sostenuta dall'apporto determinante di Lazda in attacco. La fase iniziale è stata segnata dall'offensiva reattiva di Nuvolì, che ha aperto con un doppio ace di bovo che ha sorpreso la ricezione locale (3-7). Itas Trentino ha ritrovato equilibrio grazie al turno al servizio di Cosi e all'apporto centrale di Marconato, rientrando sul punteggio e chiudendo il parziale sul 25-21 grazie a un muro decisivo di Pamio.

