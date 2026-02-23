Italiani al volante | 10 abitudini che mettono a rischio tutti

Molte persone mettono a rischio la propria sicurezza e quella degli altri perché adottano abitudini pericolose alla guida. La causa principale risiede in comportamenti comuni, come usare il cellulare mentre si guida o ignorare i limiti di velocità. Queste azioni, diffuse tra automobilisti di ogni età, aumentano il rischio di incidenti. Un approfondimento recente ha evidenziato dieci cattive pratiche frequenti tra chi si mette al volante ogni giorno.

In Italia, guidare spesso significa sfidare le regole della strada. Un recente articolo ha messo in luce dieci cattive abitudini al volante che mettono a rischio la sicurezza di tutti. Da Milano a Napoli, gli automobilisti ignorano segnali, parcheggiano dove non dovrebbero e trasformano ogni tragitto in una sfida alle regole. Ma cosa succede quando il giallo del semaforo diventa un invito a sfrecciare? E perché gli specchietti retrovisori sembrano un accessorio superfluo? Ecco cosa emerge da un’analisi delle abitudini più pericolose degli italiani al volante. La sosta selvaggia è un problema antico, ma oggi le città italiane sono sempre più invase da piste ciclabili mal progettate e una gestione caotica degli spazi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Milano-Cortina: Zanella, 'inaccettabili condizioni lavoro che mettono a rischio la vita'La tragedia di Pietro Zantonini, vigilante deceduto a Cortina d’Ampezzo durante i lavori per i Giochi di Milano-Cortina, evidenzia condizioni di lavoro inaccettabili e rischiose.

Vulnerabilità critica in WinRAR: exploit scoperti che mettono a rischio i file degli utentiGli utenti Windows devono fare attenzione: una vulnerabilità critica in WinRAR mette ancora a rischio i file.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Changan Deepal S05: stile italiano e tecnologia cinese. Il primo test; CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY SPARCO - Il Trofeo Lancia si conferma e cresce per il 2026; Cieco trovato alla guida di un Suv. Il giudice l’assolve: nessuna truffa; Le case le snobbano, gli automobilisti le amano: auto diesel regine dell'usato in Italia.

Questa sera su Rai Uno arriva “Rosso Volante”, il film che racconta la straordinaria vita di Eugenio Monti, uno dei più grandi campioni italiani degli sport invernali. Una storia di coraggio, talento e fair play, che ci porta dalle Olimpiadi di Innsbruck del 1964 - facebook.com facebook