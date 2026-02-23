Italia trionfa a Milano-Cortina | 30 medaglie e 6,2 milioni in premi

L’Italia ottiene un risultato storico a Milano-Cortina, conquistando 30 medaglie e premi per oltre 6 milioni di euro, a causa delle ottime prestazioni degli atleti italiani. Durante le Olimpiadi Invernali, gli sportivi italiani hanno dimostrato grande determinazione, portando a casa medaglie in diverse discipline. Alcuni delle medaglie più significative sono arrivate nelle discipline di sci e biathlon. Questo successo rafforza la posizione dell’Italia nel panorama olimpico. La festa continua tra i fan e gli organizzatori.

Milano-Cortina 2026: l’Italia festeggia il record di medaglie e i guadagni record degli atleti. Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono concluse con un risultato storico per l’Italia: 30 podi conquistati, tra cui 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi. Questo piazzamento, che ha portato l’Italia al quarto posto nel medagliere, rappresenta il miglior risultato di sempre per la spedizione azzurra, superando le 20 medaglie ottenute a Lillehammer nel 1994. Oltre al prestigio sportivo, le medaglie hanno portato anche un significativo ritorno economico per gli atleti, con un totale di 6,2 milioni di euro distribuiti dal Coni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici

Milano Cortina, cala il sipario: la bandiera olimpica passa alla Francia. Coventry: Dichiaro i Giochi conclusiLa spedizione italiana archivia la rassegna con 30 medaglie. Malagò: Italia, missione compiuta Con la cerimonia di chiusura a Verona di oggi, domenica 22 febbraio, cala il sipario sulle Olimpiadi in ... adnkronos.com

Pattinaggio di velocità: l'Italia trionfa nell'inseguimento a squadre a Milano Cortina 2026 con Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti!Martedì 17 febbraio è arrivata la quarta medaglia per il pattinaggio di velocità italiano, a Milano Cortina 2026: è record per una singola edizione dei i Giochi Olimpici Invernali. olympics.com

Blog | Milano-Cortina: come sono andate le olimpiadi invernali Direi molto bene - Info Data infodata.ilsole24ore.com/2026/02/23/mil… x.com

Con #MilanoCortina "abbiamo sposato al talento la concretezza, incassando un credito di fronte al mondo per il domani, possiamo provare a spenderlo per sognare ancora". Magari le Olimpiadi estive del 2040 - facebook.com facebook