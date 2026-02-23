Italia da record anche nei piazzamenti | è quarta anche nella classifica dei podi sfiorati

L’Italia ha raggiunto un record nei piazzamenti, arrivando quarta nella classifica dei podi sfiorati. La causa è il numero elevato di risultati tra i primi quattro posti, con nove quarti posti ottenuti da atleti come Della Mea e Caffont. Solo Germania, Stati Uniti e Norvegia hanno raccolto più piazzamenti simili. Questa performance testimonia la costanza degli azzurri in diverse discipline, anche se manca ancora il primo podio.

© Gazzetta.it - Italia da record anche nei piazzamenti: è quarta anche nella classifica dei podi sfiorati

Non solo il record dei 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi, l'Italia chiude i Giochi olimpici di Milano Cortina è al quarto posto di un altro medagliere, quello dei piazzamenti. Nella classifica delle medaglie di legno domina la Germania, con 14 quarti posti (oltre a 3 quinti posti e a sei sesti posti). Subito dopo i tedeschi ci sono gli Stati Uniti, che oltre ai 12 ori olimpici che valgono il secondo posto nel medagliere finale, ha collezionato anche 12 quarti posti. E la Norvegia, la nazione più titolata della XXV edizione dell'Olimpiade (con 18 ori, 12 argenti e 11 bronzi) ha raccolto anche 11 quarti posti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it Podi a raffica per l’Italia nella domenica degli sport invernali. E arrivano anche le vittorieDomenica ricca di successi per lo sport invernale italiano, con numerose podi e vittorie. Leggi anche: Turismo in Italia da record nel 2025, il Sud cresce anche nei mesi invernali Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Venture Capital italiano chiude il 2025 da record; Milano Cortina, Italia da trenta e lode. Giochi da record e impianti al top: giù il sipario sulle Olimpiadi; Succo fuoriclasse mondiale! 8.05 record; Italia d'argento nella staffetta femminile: Arianna Fontana supera il record di Edoardo Mangiarotti. Milano Cortina, Olimpiadi da record (anche per le medaglie di legno): il bilancioNon solo oro argento e bronzo. L'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina ha collezionato ben 9 medaglie di legno, eccole ... adnkronos.com Italia da record alle Olimpiadi, ma c’è la criticità impianti: la vera sfida è non disperdere l’eccellenzaL’Italia ha concluso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 forte di una versatilità senza precedenti. I numeri raccontano di una spedizione capace ... oasport.it L’Italia chiude le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 con un record storico di 30 medaglie e oltre 6,5 milioni di euro distribuiti in premi: Brignone, Fontana e Lollobrigida guidano la classifica degli incassi tra gli atleti azzurri. - facebook.com facebook #Olimpiadi Milano-Cortina 2026, tempo di bilanci: record per l'Italia che ha portato a casa 30 medaglie, 1 milione e 300 mila i biglietti venduti. L'impatto economico complessivo, nel servizio di @elisaapiazza #Olympics2026 #MilanoCortinaOlympics2026 x.com