Italia da record anche nei piazzamenti | è quarta anche nella classifica dei podi sfiorati

23 feb 2026

L’Italia ha raggiunto un record nei piazzamenti, arrivando quarta nella classifica dei podi sfiorati. La causa è il numero elevato di risultati tra i primi quattro posti, con nove quarti posti ottenuti da atleti come Della Mea e Caffont. Solo Germania, Stati Uniti e Norvegia hanno raccolto più piazzamenti simili. Questa performance testimonia la costanza degli azzurri in diverse discipline, anche se manca ancora il primo podio.

Non solo il record dei 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi, l'Italia chiude i Giochi olimpici di Milano Cortina è al quarto posto di un altro medagliere, quello dei piazzamenti. Nella classifica delle medaglie di legno domina la Germania, con 14 quarti posti (oltre a 3 quinti posti e a sei sesti posti). Subito dopo i tedeschi ci sono gli Stati Uniti, che oltre ai 12 ori olimpici che valgono il secondo posto nel medagliere finale, ha collezionato anche 12 quarti posti. E la Norvegia, la nazione più titolata della XXV edizione dell'Olimpiade (con 18 ori, 12 argenti e 11 bronzi) ha raccolto anche 11 quarti posti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

