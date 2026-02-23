Italia | 92% merci su strada ferrovia stenta al 8%

Il trasporto merci su strada rappresenta il 92,1% del totale in Italia, mentre quello ferroviario si limita all’8%. Questa disparità deriva dalla preferenza per i mezzi su gomma, più veloci e flessibili, rispetto alle ferrovie, che spesso incontrano criticità come ritardi e infrastrutture obsolete. Molti operatori scelgono i camion per le consegne rapide, lasciando le ferrovie con una quota minore di mercato. La differenza si riflette anche nelle recenti criticità delle reti ferroviarie nel paese.

In Italia, il trasporto merci su strada domina con il 92,1% del totale, mentre la ferrovia si ferma all’8%. I dati Istat rivelano una netta preferenza per la gomma, soprattutto nel trasporto interno, con il Nord che concentra la maggior parte delle attività. Gli obiettivi del Green Deal puntano a ridurre l’impatto ambientale, ma la strada resta la regina dei trasporti. La scena è quella di un Paese dove i camion continuano a dominare il panorama dei trasporti merci. Secondo i dati Istat, nel 2024, su un totale di 1.205,1 milioni di tonnellate movimentate, ben il 92,1% ha viaggiato su strada, mentre solo il 7,9% ha utilizzato la ferrovia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Trasporto merci: in Italia la gomma domina ancora. Su ferrovia appena l’8%Nel trasporto merci, la scelta per la strada resta dominante in Italia, con oltre il 90% delle merci movimentate nel 2024.

Trasporti, Alis e Anita insieme per sviluppo logistica merci su stradaAlis e Anita uniscono le forze per rafforzare lo sviluppo della logistica e dell'autotrasporto merci su strada.

