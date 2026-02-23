Istat | inflazione a gennaio confermata all’1% prezzi +0,4% sul mese

L’Istat ha confermato che l’inflazione a gennaio 2026 resta all’1%, a causa dell’aumento dei prezzi dei beni di consumo. I dati mostrano che i prezzi sono saliti dello 0,4% rispetto a dicembre, spinti dall’aumento dei costi di alimentari e servizi di trasporto. Questa stabilità si riflette anche su altri settori, mentre alcuni prezzi di beni durevoli sono rimasti invariati. La situazione si mantiene stabile, ma gli analisti monitorano attentamente i prossimi dati.

Nel mese di gennaio 2026, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,4% su base mensile e del +1,0% su base annua (da +1,2% di dicembre), confermando la stima preliminare. Lo rileva l’Istat precisando che il carovita di gennaio è al livello più basso registrato da novembre 2024 (+1,3%). Sulla crescita dei prezzi al consumo pesa principalmente l’andamento dei prezzi degli alimentari, non lavorati (+2,5%) e lavorati (+1,9%), dei servizi relativi all’abitazione (+4,4%), dei tabacchi (+3,3%) e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+3,0%). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Inflazione a dicembre 2025: prezzi in lieve rialzo secondo IstatA dicembre 2025, l’Istat segnala un’inflazione dell’1,2%, con lievi aumenti nei prezzi dei beni di consumo.

I dati Istat: l’inflazione accelera, prezzi aumentano dell’1,5 per centoSecondo i dati Istat di dicembre 2025, l’inflazione si conferma in aumento, con un incremento dell’1,2 per cento su base annua rispetto all’1,1 per cento di novembre.

