L’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita potrebbe avere un impatto negativo per circa 50.000 lavoratrici e lavoratori che hanno scelto misure di uscita anticipata dal lavoro. Sono tre gli strumenti per farlo: isopensione, contratti di espansione e Fondi di solidarietà. Il problema è che chi ha sottoscritto un accordo di uscita anticipata, lo “scivolo” per uscire prima dal lavoro, non lo ha fatto prendendo in considerazione i nuovi adeguamenti dei requisiti pensionistici. Ormai, però, molti accordi sono stati sottoscritti. Il rischio è che la fine dei pagamenti da parte dell’azienda non corrisponda all’inizio del pagamento delle pensioni da parte dell’Inps, lasciando i lavoratori e le lavoratrici scoperte, quindi senza reddito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Leggi anche: Pensioni, oltre 55.000 lavoratori rischiano di diventare nuovi esodati dal 2027 per l’adeguamento automatico dei requisiti alla speranza di vita

Isopensione, come funziona lo “scivolo” per uscire prima dal lavoro e cosa cambia dal 2027 con l’aumento dell’età pensionabileL’introduzione dell’isopensione si deve a una norma che consente ai dipendenti più anziani di uscire anticipatamente dal lavoro, riducendo l’orario e mantenendo un salario parziale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: INPS : Isopensione e fondi di solidarietà, scivoli pensionistici a rischio per gli adeguamenti.; Isopensione a rischio con l’adeguamento alla speranza di vita, cosa cambia nel 2027; Pensioni, Gli adeguamenti mettono a rischio gli assegni di esodo; Isopensione e assegno straordinario: l’INPS aggiorna i requisiti per l’esodo.

Isopensione, novità dal 2027 con l’aumento dell’età pensionabile: ecco cosa cambiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Isopensione, novità dal 2027 con l’aumento dell’età pensionabile: ecco cosa cambia ... tg24.sky.it

Pensioni, Gli adeguamenti mettono a rischio gli assegni di esodoChiarimento Inps in merito ai nuovi criteri di certificazione dopo l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita previsto dalla legge di bilancio 2026 e al nuovo scenario demografi ... pensionioggi.it

L’isopensione permette ai lavoratori più anziani di lasciare l’impresa prima del pensionamento, con costi a carico dell’azienda. Dal 2027, però, l’aumento dell’età pensionabile limiterà la sua applicabilità. Ecco cosa c’è da sapere: https://fanpa.ge/VQiem - facebook.com facebook