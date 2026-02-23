Isopensione a rischio con l’adeguamento alla speranza di vita cosa cambia nel 2027
L’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, deciso dal governo, potrebbe bloccare l’accesso alla pensione per migliaia di lavoratori nel 2027. La riforma, che aumenta l’età minima di uscita, colpirà soprattutto chi lavora in settori fisicamente impegnativi. Le modifiche si applicano ai nuovi pensionamenti, creando incertezza tra chi si avvicina al traguardo. La misura si inserisce in un quadro di cambiamenti più ampi nel sistema previdenziale.
L’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita potrebbe avere un impatto negativo per circa 50.000 lavoratrici e lavoratori che hanno scelto misure di uscita anticipata dal lavoro. Sono tre gli strumenti per farlo: isopensione, contratti di espansione e Fondi di solidarietà. Il problema è che chi ha sottoscritto un accordo di uscita anticipata, lo “scivolo” per uscire prima dal lavoro, non lo ha fatto prendendo in considerazione i nuovi adeguamenti dei requisiti pensionistici. Ormai, però, molti accordi sono stati sottoscritti. Il rischio è che la fine dei pagamenti da parte dell’azienda non corrisponda all’inizio del pagamento delle pensioni da parte dell’Inps, lasciando i lavoratori e le lavoratrici scoperte, quindi senza reddito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Pensioni, oltre 55.000 lavoratori rischiano di diventare nuovi esodati dal 2027 per l’adeguamento automatico dei requisiti alla speranza di vita
Isopensione, come funziona lo “scivolo” per uscire prima dal lavoro e cosa cambia dal 2027 con l’aumento dell’età pensionabileL’introduzione dell’isopensione si deve a una norma che consente ai dipendenti più anziani di uscire anticipatamente dal lavoro, riducendo l’orario e mantenendo un salario parziale.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: INPS : Isopensione e fondi di solidarietà, scivoli pensionistici a rischio per gli adeguamenti.; Isopensione a rischio con l’adeguamento alla speranza di vita, cosa cambia nel 2027; Pensioni, Gli adeguamenti mettono a rischio gli assegni di esodo; Isopensione e assegno straordinario: l’INPS aggiorna i requisiti per l’esodo.
Isopensione, novità dal 2027 con l’aumento dell’età pensionabile: ecco cosa cambiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Isopensione, novità dal 2027 con l’aumento dell’età pensionabile: ecco cosa cambia ... tg24.sky.it
Pensioni, Gli adeguamenti mettono a rischio gli assegni di esodoChiarimento Inps in merito ai nuovi criteri di certificazione dopo l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita previsto dalla legge di bilancio 2026 e al nuovo scenario demografi ... pensionioggi.it
L’isopensione permette ai lavoratori più anziani di lasciare l’impresa prima del pensionamento, con costi a carico dell’azienda. Dal 2027, però, l’aumento dell’età pensionabile limiterà la sua applicabilità. Ecco cosa c’è da sapere: https://fanpa.ge/VQiem - facebook.com facebook