Isopensione 2027 | addio a 7 anni di anticipo ecco le nuove regole

L’introduzione delle nuove regole sull’isopensione 2027 deriva dalla volontà di ridurre le uscite anticipate dal mondo del lavoro. A partire dal prossimo anno, sarà più difficile accedere a questa forma di accompagnamento alla pensione, che fino a ora permetteva di lasciare il lavoro con sette anni di anticipo. Le modifiche colpiranno soprattutto aziende e lavoratori interessati, che dovranno adattarsi alle nuove restrizioni. La riforma cambierà probabilmente le scelte di molti dipendenti.

Dal 2027 l’isopensione cambierà radicalmente, limitando l’accesso a questo strumento di accompagnamento alla pensione. Ecco cosa sapere. L’isopensione è uno strumento che consente ai lavoratori vicini alla pensione di lasciare l’attività con un anticipo massimo di quattro anni, esteso a sette anni fino al 2026. Dal prossimo anno, però, l’aumento dell’età pensionabile renderà questo strumento molto più restrittivo. Attualmente, possono accedere all’isopensione solo i lavoratori che hanno meno di quattro anni di distanza dal pensionamento, elevati a sette anni nel periodo transitorio fino al 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

In pensione a 67 anni e un mese nel 2027, con le nuove regole migliaia di esodatiNel 2027, molte persone che sono rimaste senza lavoro per anni dovranno aspettare un mese in più per andare in pensione, a causa delle nuove norme.

Argomenti discussi: Assegni di sostegno dei Fondi bilaterali e isopensione: adeguamento alla speranza di vita.

