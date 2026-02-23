Isochimica nuova udienza in Corte d’Appello a Napoli | focus sugli 11 decessi contestati

Isochimica, il disastro legato all’incidente sul lavoro ha portato a un nuovo processo in Corte d’Appello a Napoli. I giudici esaminano le cause dei 11 decessi attribuiti alle condizioni dell’ex stabilimento chimico di Borgo Ferrovia. Durante l’udienza si sono presentate le prove raccolte dai periti e le testimonianze dei familiari delle vittime. La discussione si concentra sull’effettiva responsabilità delle aziende coinvolte. La decisione finale è attesa nelle prossime settimane.

Il processo di secondo grado sull'ex stabilimento di Borgo Ferrovia entra nel vivo con l'ascolto dei consulenti tecnici e il rinvio per la nuova perizia Avellino, 23 febbraio 2026 - Si è svolta oggi davanti alla Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli una nuova udienza relativa al processo di secondo grado sul disastro dell'ex stabilimento chimico Isochimica di Borgo Ferrovia, ad Avellino. L'udienza era stata aggiornata per consentire l'escussione dei consulenti tecnici, come disposto dai giudici, che hanno parzialmente accolto uno dei motivi di appello presentati dalla difesa dell'ingegnere Vincenzo Izzo.