Irpinia e Sannio | 78 milioni in aiuto alle imprese ecco come

Il Decreto Energia ha assegnato 78 milioni di euro alle imprese di Irpinia e Sannio, a causa della crisi energetica. Questa somma mira a sostenere le aziende locali in difficoltà, favorendo investimenti e crescita economica. Le risorse arriveranno nel biennio 2026-2027 e rappresentano un aiuto concreto per le imprese che cercano di rafforzarsi. Le imprese attendono ora di conoscere le modalità di accesso ai fondi.

Il Decreto Energia promette un respiro di sollievo per le province di Avellino e Benevento, con benefici stimati in 78 milioni di euro nel biennio 2026-2027. Una boccata d’ossigeno per un territorio dove le piccole e medie imprese lottano contro i costi energetici impazziti. Ma come si tradurranno questi numeri nella vita quotidiana degli irpini e dei sanniti? Immagina una mattina di lavoro in una delle tante aziende del Sannio. Il titolare, forse un produttore di olio o un artigiano del mobile, apre la bolletta della luce. Tra le righe, un segnale positivo: il prezzo dell’energia è finalmente più stabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

