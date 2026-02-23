Irina Shayk | I 40 anni sono i nuovi 20 Sanremo? Glamour nervi tesi e passione | un elettrocardiogramma collettivo

Irina Shayk si presenta a Sanremo la terza sera, portando un tocco di glamour e energia, dopo aver dichiarato che i 40 anni sono i nuovi 20. La modella, cresciuta in un paesino sul confine kazako, si prepara a condividere il palco con Carlo Conti e Laura Pausini. La sua presenza suscita entusiasmo tra il pubblico, mentre tra nervi tesi e passione si respira un’atmosfera intensa. La serata si preannuncia ricca di sorprese e emozioni.

© Quotidiano.net - Irina Shayk: “I 40 anni sono i nuovi 20. Sanremo? Glamour, nervi tesi e passione: un elettrocardiogramma collettivo”

Sanremo la vuole giovedì, terza serata, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini: Irina Shayk, übermodel internazionale nata e cresciuta a Yemanzhelinsk, al confine con il Kazakistan, figlia di Valery, minatore, e di Olga, pianista. Notata fuori da una scuola di estetica e a 19 anni atterra a Parigi per il primo set. Nel 2011 diventa la prima russa sulla copertina di Sports Illustrated, un passaporto visivo che la fa conoscere nel mondo dell’alta moda. Poi la vita da copertina: cinque anni con Cristiano Ronaldo, quindi Bradley Cooper, e una figlia, Lea. La privacy, invece, se la tiene stretta. All’Ariston si scommette su look tutti italiani con Armani in prima fila, un brand che ha già indossato in campagne e sui red carpet. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Sanremo: Irina Shayk sul palco con Carlo Conti, un tocco di glamour internazionale per il Festival.La supermodella Irina Shayk sale sul palco di Sanremo per la prima volta. Irina Shayk a Sanremo 2026La modella russa Irina Shayk salirà sul palco dell’Ariston durante la terza serata di Sanremo 2026, il 26 febbraio. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti: Sanremo 2026, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti si esibiranno insieme sul palco dell'Ariston; Andrea Bocelli superospite della finale di Sanremo: l'annuncio di Carlo Conti a Domenica In; Sanremo 2026: Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti della terza serata. Dall’infanzia difficile a Sanremo: chi è Irina Shayk, la top model russa figlia di un minatoreQuella di Irina Shayk (pseudonimo di Irina Valer’evna Šajchlislamova), 40 anni, top model russa di fama mondiale che a febbraio salirà sul palco di Sanremo 2026, è una storia fuori dall’ordinario. deejay.it Aspettando Irina Shayk a Sanremo: tutti i look delle modelle sfoderati negli anni sul palco dell'Ariston. Ovvero: quando il Festival è una sfilata di modaLa super modella russa affiancherà Carlo Conti nella conduzione della terza serata del Festival. Una presenza, la sua, che riaccende l'ormai solido legame tra Sanremo e il mondo della moda. Sono tante ... vanityfair.it Sanremo è Sanremo, ma i soldi sono soldi. E a Sanremo contano parecchio. Da Carlo Conti a Irina Shayk le cifre possono variare di molto - facebook.com facebook Sanremo è Sanremo, ma i soldi sono soldi. E a Sanremo contano parecchio. Da Carlo Conti a Irina Shayk le cifre possono variare di molto x.com