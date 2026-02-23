Irina Sanpiter ha lasciato la recitazione a causa di una grave malattia che l’ha colpita in giovane età. La sua carriera era iniziata promettente, ma è stata interrotta bruscamente quando ha dovuto dedicarsi alla cura della salute. La sua storia rimane un esempio di come le difficoltà personali possano cambiare il corso della vita. Ora, Irina vive lontano dal mondo dello spettacolo, concentrata sulla famiglia.

Ripercorriamo la storia di Irina Sanpiter, costretta a ritirarsi dalla recitazione molto giovane per una malattia. Ci sono attrici che, pur avendo inscenato pochi ruoli, hanno lasciato il segno grazie a una sola interpretazione, una espressione, una frase. Si pensi al caso di Irina Sanpiter, di origini russe, indimenticata Magda, moglie dell’insopportabile Furio Zòccano in “Bianco, rosso e Verdone“. Seconda pellicola di Carlo Verdone e tra le sue più rappresentative. Purtroppo però la carriera della Sanpiter, per quanto promettente, è stata breve e sfortunata. Di seguito ripercorriamo la sua storia. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

Lutto per Verdone e De Sica: poco fa la triste notiziaÈ giunta una notizia triste nel mondo del cinema: sono venuti a mancare Verdone e De Sica.

Alda Mangini, la triste storia della spalla femminile di TotòAlda Mangini è stata una delle collaboratrici di Totò, contribuendo alle sue interpretazioni sul palco e sul grande schermo.

Irina Sanpiter, la triste storia della Magda di Verdone

Approfondimenti, notizie e discussioni

Il 16 febbraio 1939 nasceva Angelo Infanti. qui sul set di Bianco, rosso e Verdone con Carlo Verdone, Mario Brega e Irina Sanpiter - facebook.com facebook

Irina Sanpiter era russa, di Mosca, me la fece incontrare Sergio Leone. Per il provino del film, fra tre opzioni, scelsi subito lei per via di quegli occhioni dolci e malinconici che dovevano essere una caratteristica della mia Magda Carlo Verdone x.com