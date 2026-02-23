Iran-Usa a Ginevra i colloqui per scongiurare l’attacco americano

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran aumentano a causa delle minacce militari. A Ginevra, i rappresentanti dei due paesi discutono per evitare un possibile intervento armato americano. I negoziati puntano a trovare un accordo che riduca le tensioni e impedisca escalation. I colloqui si concentrano sulla possibilità di prevenire azioni militari e di ristabilire un dialogo stabile tra le parti. La situazione rimane tesa e molto delicata.

© Tv2000.it - Iran-Usa, a Ginevra i colloqui per scongiurare l’attacco americano

Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. A Ginevra diplomazia al lavoro con i negoziati per scongiurare un attacco americano contro Teheran. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it Iran, a Ginevra si tenta il tutto per tutto per scongiurare attacco UsaA Ginevra, la diplomazia internazionale cerca di evitare un intervento militare degli Stati Uniti sull’Iran. Iran, terminato il secondo round di colloqui con gli Usa a Ginevra. Teheran: “Progressi”L'Iran ha annunciato la fine del secondo round di negoziati con gli Stati Uniti a Ginevra, affermando di aver fatto Iran-Usa, a Ginevra i colloqui per scongiurare l’attacco americano Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Iran-Usa, niente fumata bianca: le linee rosse di Trump e il segnale di guerra; L'Oman conferma giovedì si svolgeranno colloqui tra Stati Uniti e Iran; Iran-Usa, progressi a Ginevra ma il rischio di un conflitto resta sempre vivo; Tv di Stato iraniana, conclusi i colloqui Iran-Usa a Ginevra. Iran-Usa, Trump valuta attacco mirato. Teheran: Sarà atto di aggressioneIl presidente americano starebbe considerando un attacco iniziale contro obiettivi iraniani. Il governo di Teheran: Qualsiasi colpo sarà aggressione ... adnkronos.com Iran, vice ministro Esteri: Rischio escalation in caso di attacco. LIVETeheran ha messo in guardia dal rischio di un' escalation oltre i confini dell'Iran in caso di attacco, mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua a evocare l'opzione militare in ... tg24.sky.it #TG2000 - A Ginevra la diplomazia tenta il tutto per tutto per scongiurare un attacco statunitense all’Iran. #23febbraio #Iran #Ginevra #USA #MedioOriente #Trump #Teheran #USA #Khamenei #Pasdaran #IranProtests #Mohammadi #Esteri #NEWS #TV2000 - facebook.com facebook #TG2000 - #Iran, a #Ginevra si tenta il tutto per tutto per scongiurare attacco #USA #23febbraio #MedioOriente #Trump #Teheran #USA #Khamenei #Pasdaran #IranProtests #Mohammadi #Esteri #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com