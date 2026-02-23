Iran Trump punta a un accordo a fasi | informato anche Israele

Donald Trump sta considerando un metodo di negoziazione “a fasi” con l’Iran, dopo aver ricevuto informazioni che coinvolgono anche Israele. La strategia mira a ridurre le tensioni gradualmente, affrontando questioni specifiche passo dopo passo. Fonti ufficiali confermano che questa proposta nasce dall’esigenza di trovare una soluzione più stabile e meno rischiosa. La proposta viene discussa tra gli alleati e potrebbe influenzare le prossime mosse diplomatiche.

Donald Trump starebbe valutando un accordo “a fasi” con l’Iran, seguendo un modello già applicato in altri dossier internazionali. A riferirlo è il quotidiano israeliano Maariv, secondo cui la strategia sarebbe stata illustrata ai ministri durante la riunione del gabinetto di sicurezza israeliano tenutasi ieri sera a Gerusalemme. Al centro dell’incontro, l’impostazione dei negoziati in corso tra Iran e Stati Uniti, con particolare attenzione alle ricadute per la sicurezza di Israele. Prima il nucleare, poi missili e proxy regionali. Secondo quanto riportato da Maariv, l’idea sarebbe quella di chiudere in una prima fase il dossier più urgente e sensibile: il programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Israele teme un cattivo accordo di Trump con l’IranGerusalemme vive ore di grande preoccupazione.

Iran, media: “Trump e Netanyahu hanno accordo per colpire”. E Teheran accusa IsraeleSecondo fonti di stampa, si ipotizza che Donald Trump e Benjamin Netanyahu abbiano concordato un'azione militare contro l'Iran, durante un incontro a Mar-a-Lago.

Iran, Trump: accordo su nucleare o attacchiamo - Unomattina 30/01/2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: ?Iran, Trump pronto alla guerra. Nyt: Esercito in posizione per attaccare. E Teheran punta alla difesa a mosaico?; Trump: Sto valutando l'attacco mirato all'Iran; Trump lancia il Board of Peace a Washington: Sull’Iran deciderò in 10 giorni; Usa-Iran, la finestra più pericolosa: cosa succede in caso di attacco.

Iran, Trump vuole accordo 'a fasi': gabinetto sicurezza Israele informatoDonald Trump starebbe puntando a un accordo a fasi con l'Iran, sul modello di quello raggiunto per la Striscia di Gaza. Questo - secondo il quotidiano Maariv - sarebbe stato spiegato ai ministri dur ... adnkronos.com

Trump congela attacco all’Iran e punta sui negoziatiIl presidente Usa sospende l’ipotesi di raid contro l’Iran in attesa del nuovo round di negoziati a Ginevra. Resta però sul tavolo la possibilità di un’azione militare in caso di fallimento Donald Tru ... liberoreporter.it

#Tg2000, #23febbraio 2026 – ore 12 #Ucraina #Kiev #Russia #Trump #Iran #Khamenei #Ginevra #Messico #Jalisco #Dazi #TrumpTariffs #Mattarella #Domenico #Migranti #Sciopero #CarmeloCinturrino #AbderrahimMansouri #MilanoCortina2026 #PapaLeo - facebook.com facebook

Iran, Trump studia l’attacco: “Khamenei tra gli obiettivi” - la Repubblica x.com