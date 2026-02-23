Ioniq 9 | il SUV elettrico con aerodinamica da record e 7 posti

Hyundai ha presentato Ioniq 9, un SUV elettrico con un design molto aerodinamico. La causa di questa innovazione è la richiesta di modelli più efficienti e confortevoli. Il veicolo può ospitare sette persone e propone una tecnologia all’avanguardia. Le linee fluide e la scocca ottimizzata migliorano le prestazioni e riducono i consumi. Il nuovo modello punta a conquistare il mercato dei SUV elettrici di alta gamma. La produzione inizierà entro la fine dell’anno.

Il nuovo Hyundai Ioniq 9 rappresenta un punto di svolta nel segmento dei SUV elettrici, combinando innovazione tecnologica e design elegante per offrire un'esperienza di viaggio senza pari. Con un coefficiente aerodinamico di 0,259 e un sistema avanzato di cancellazione del rumore, l'Ioniq 9 promette comfort e sicurezza. Il veicolo sarà disponibile con configurazioni fino a sette posti e una serie di soluzioni intelligenti per il benessere a bordo. L'eccellenza tecnologica al servizio del viaggio. Immagina di guidare un veicolo che non solo ti porta da un punto all'altro, ma lo fa con un comfort e una tecnologia tali da rendere ogni viaggio un'esperienza unica.

Hyundai Ioniq 1: India polo produttivo per il mini-SUV elettrico sotto i 20.000 euro, nuova piattaforma e costi ridotti.Hyundai ha scelto l’India come polo di produzione per il suo nuovo mini-SUV elettrico, chiamato Ioniq 1, che costerà sotto i 20.

Rivian R2: il SUV elettrico sfida Tesla, debutto a marzo con prezzi da 45.000 dollari e arrivo in Europa nel 2027.Il SUV elettrico Rivian R2 si prepara al grande debutto.

NUOVA HYUNDAI IONIQ 9 2025 | Il miglior SUV elettrico familiare del 2025

Hyundai IONIQ 9: SUV hi-tech super silenzioso, 7 posti e Cx 0,259IONIQ 9 è l’ammiraglia elettrica Hyundai: design monolitico e Cx 0,259, fino a 7 posti e tecnologie come ANC-R, BOSE 14 e AI Assistant. affaritaliani.it

IONIQ 9 il grande Suv elettricoHyundai ha presentato IONIQ 9, SUV completamente elettrico di grandi dimensioni che unisce un design aerodinamico e affascinante a una tecnologia EV avanzata e a caratteristiche di spazio e comfort ... iltempo.it

