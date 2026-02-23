La rottura di una tubatura principale ha causato l’interruzione della fornitura idrica a Lanciano lunedì 23 febbraio. La società che gestisce il servizio ha deciso di sospendere l’erogazione per effettuare un intervento di riparazione urgente. L’intervento potrebbe provocare disagi alla popolazione e rischi per le attività commerciali. La sospensione durerà alcune ore e coinvolgerà le zone più centrali della città. La situazione resta sotto controllo.

A seguito di un lavoro urgente di riparazione alla rete idrica principale la Sasi ha disposto l'interruzione della fornitura

Interruzione idrica a Francavilla al Mare, lezioni sospese lunedì 16 febbraio al liceo VoltaA causa di un guasto alla rete idrica, l'acqua è stata interrotta a Francavilla al Mare, portando alla sospensione delle lezioni al liceo Volta lunedì 16 febbraio.

Calabria, sospensione dell’acqua a disabili e ultranovantenni: l’appello dell’UNCNegli ultimi giorni sono giunte alla nostra attenzione segnalazioni estremamente preoccupanti riguardanti la gestione delle procedure di sospensione della fornitura idrica da parte di Sorical. È qua ... strettoweb.com

Interruzione idrica a Cosenza, scuole chiuse martedì 10 e mercoledì 11 febbraioL'ordinanza del sindaco riguarda gli istituti ricadenti nelle zone servite dall’Abatemarco. Regolarmente aperti quelli del centro storico e delle frazioni ... corrieredellacalabria.it

AVVISO ALL’UTENZA – Interruzione della fornitura idrica non differibile oggi 17 Febbraio 2026 #sasispa - facebook.com facebook