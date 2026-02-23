internet italo porta la tecnologia starlink sui treni italiani

Italo ha deciso di dotare tutti i suoi treni di connessione Internet Starlink, a causa della crescente richiesta di servizi digitali a bordo. La novità arriverà dalla primavera e offrirà una connessione ultraveloce ai passeggeri, migliorando l’esperienza di viaggio. Questa iniziativa rende Italo la prima grande compagnia ferroviaria di alta velocità a garantire una copertura stabile lungo tutta la rete. I treni saranno dotati di questa tecnologia entro pochi mesi.

PRESTO novità a bordo di Italo. Dalla primavera Italo introdurrà la connessione Internet ultraveloce Starlink, diventando la prima grande compagnia ferroviaria di alta velocità al mondo a dotare l’intera flotta di treni di una connettività affidabile. In questo modo, Italo garantirà gratuitamente una soluzione affidabile a milioni di viaggiatori, che potranno finalmente navigare in modo stabile e veloce, garantendo una rete capillare e reattiva. "Questo con Starlink rappresenta un accordo importante e strategico, che conferma il nostro impegno per migliorare l’esperienza di viaggio. Siamo consapevoli di quanto oggi il mondo sia sempre connesso, per questo abbiamo deciso di investire per offrire ai viaggiatori questa possibilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

