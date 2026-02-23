Inter vola a +10 e adesso la concentrazione è tutta sulla rimonta Champions

L'Inter ha ottenuto una vittoria che ha portato il vantaggio in classifica a dieci punti, grazie a una prestazione decisiva in campionato. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, concentrandosi ora sulla sfida decisiva in Champions League. La prossima partita sarà fondamentale per mantenere il sogno europeo vivo. I tifosi aspettano con ansia gli sviluppi di questa fase cruciale della stagione.

Inter News 24 . Segui le ultimissime. Il panorama calcistico italiano è attualmente scosso da due binari paralleli: da una parte il post-partita di Milan-Parma, che continua a essere un caso mediatico incandescente, e dall’altra la marcia trionfale della capolista solitaria. Il dibattito sportivo nazionale, analizzato con cura durante l’ultima puntata della trasmissione Pressing, si è concentrato sull’episodio che ha cambiato il volto del match di San Siro: la rete siglata da Troilo. Il “Caso Troilo” e le Tensioni di San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter, il +10 cambia tutto: scudetto blindato, ora può concentrare forze sulla ChampionsIl vantaggio di dieci punti sull’avversario cambia le strategie dell’Inter, che ora può dedicarsi con più calma alla Champions League.

Inter al bivio in Champions League: serve la rimonta per i conti societari! I dettagliL’Inter rischia di uscire dalla Champions League dopo una sconfitta che ha complicato i conti del club.

IL GIOCATORE DELL’INTER SUCIC PAREGGIA LA SFIDA CONTRO I GUNNERS IN CHAMPIONS LEAGUE

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie A: il Milan va ko col Parma, e l'Inter vola a +10; Serie A, il Milan cade a san Siro contro il Parma e l'Inter vola a + 10. La Roma raggiunge il Napoli; L'Inter vola verso lo Scudetto: Milan frenato dal Parma, +10 è il massimo vantaggio sui rossoneri; Il Milan cade in casa con il Parma, l’Inter vola a +10: rossoneri ko dopo 24 partite.

Milan, che tonfo: il Parma gela San Siro e l’Inter vola a + 10I rossoneri non concretizzano la superiorità tecnica e vengono beffati nel finale dal gol di Troilo, prima annullato e poi convalidato. Botta tremenda dopo 24 risultati utili di fila: lo scudetto si a ... ilgiorno.it

Serie A, il Milan cade a san Siro contro il Parma e l'Inter vola a + 10. La Roma raggiunge il NapoliQuesti i risultati della domenica: Milan-Parma 0-1, Roma-Cremonese 3-0, Atalanta-Napoli 2-1, Genoa-Torino 3-0. Posticipi del lunedì saranno Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese ... rtl.it

Il Milan cade con il Parma e l’Inter vola verso il titolo ilsole24ore.com/art/il-milan-c… x.com

Serie A, il Milan cade a san Siro contro il Parma e l'Inter vola a + 10. La Roma raggiunge il Napoli. Questi i risultati della domenica: Milan-Parma 0-1, Roma-Cremonese 3-0, Atalanta-Napoli 2-1, Genoa-Torino 3-0. Posticipi del lunedì saranno Fiorentina-Pisa - facebook.com facebook