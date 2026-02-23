Inter niente da fare per il big di Chivu | salta la sfida decisiva di Champions | VIDEO CM
Chivu non può scendere in campo a causa di un infortunio muscolare, che lo tiene fermo prima della partita di ritorno contro il Bode. La sua assenza riduce le possibilità di reagire al risultato di 3-1 maturato in Norvegia, lasciando l’Inter senza uno dei suoi giocatori chiave. Il tecnico nerazzurro deve trovare una soluzione in fretta, consapevole che questa sfida può decidere la qualificazione. La squadra si prepara senza uno dei leader in campo.
Il tecnico nerazzurro non recupera un titolarissimo per il match di ritorno dei playoff con il Bode a San Siro Slitta il rientro di un pilastro dell’ Inter, chiamata a ribaltare il 3-1 maturato in Norvegia. Niente Champions per Hakan Calhanoglu, che sarà costretto a saltare il decisivo match di ritorno dei playoff contro il Bode Glimt. Chivu senza Calhanoglu contro il Bode (Ansa) – Calciomercato.it Il centrocampista turco – out pure nella gara d’andata – anche oggi si sta allenando solo parzialmente in gruppo e non sarà quindi a disposizione di Chivu per l’incrocio di domani sera al ‘Meazza’ contro la formazione scandinava. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Juventus, con il Benfica è decisiva in Champions: due novità per Spalletti | VIDEO CMLa Juventus si prepara ad affrontare il Benfica all’Allianz Stadium, in una partita fondamentale della fase a gironi di Champions League.
Niente da fare per Thuram: salta Inter-Juve, doppia novità per SpallettiKhephren Thuram si infortuna e non scenderà in campo contro l’Inter, lasciando il derby d’Italia senza uno dei protagonisti principali.
