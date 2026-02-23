Inter | la rimonta da 3-0 per scrivere storia in Champions

L’Inter ha deciso di sfidare ogni pronostico, recuperando da un deficit di 3-0 contro il Bodo Glimt, innescando una vera e propria corsa agli ottavi di Champions. La squadra nerazzurra si prepara a vivere una notte decisiva al San Siro, dove ogni azione potrebbe scrivere una pagina memorabile. La partita si avvicina e i tifosi sono in trepidante attesa di vedere se la rimonta sarà possibile.

Inter-Bodo Glimt: la rimonta impossibile? Le combinazioni per gli ottavi di Champions San Siro si prepara a vivere una serata di fuoco. Domani sera, l’Inter affronterà il Bodo Glimt in una sfida che potrebbe scrivere una pagina di storia. Dopo la sconfitta per 3-1 in Norvegia, i nerazzurri devono compiere un’impresa per accedere agli ottavi di Champions League. Le combinazioni sono complesse, ma non impossibili. Per qualificarsi nei 90 minuti, servirà una vittoria con tre gol di scarto: un 3-0 o un 4-1. Per portare la partita ai supplementari, basterà un 2-0 o un 3-1. La squadra di Chivu ha la capacità di ribaltare il risultato, ma dovrà giocare con determinazione e precisione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Barzaghi su Lautaro: “Vuole scrivere la storia dell’Inter, segnale…”Barzaghi sottolinea l'importanza di Lautaro Martinez, che con le sue prestazioni decisive contribuisce a scrivere la storia dell’Inter.

Inter vola a +10 e adesso la concentrazione è tutta sulla rimonta ChampionsL'Inter ha ottenuto una vittoria che ha portato il vantaggio in classifica a dieci punti, grazie a una prestazione decisiva in campionato.

