Inter Dumfries torna a disposizione per il Bodo Glimt? Decisione presa Chivu ha fatto questa scelta per i convocati nerazzurri

Chivu ha deciso di convocare Dumfries per la partita contro il Bodo Glimt, dopo aver valutato le sue condizioni fisiche. Il giocatore olandese si è allenato con il gruppo e si sente pronto a scendere in campo. La scelta del tecnico punta a rinforzare la linea esterna in vista della sfida di Champions League. La formazione nerazzurra si prepara a una sfida decisiva, con Dumfries disponibile per la prima volta dopo alcuni giorni di allenamenti intensi.

Dumfries torna in campo per l'Inter contro il Bodo Glimt? La decisione di Chivu sui convocatiDumfries torna in campo per l’Inter contro il BodøGlimt, dopo aver superato un infortunio muscolare.

Dumfries, riserve sciolte! La decisione di Chivu verso Bodo Glimt InterDumfries viene reintegrato nella lista dei convocati dopo aver avuto recenti riserve, causa una discussione interna sulla sua posizione.

Riecco Dumfries! L'esterno convocato per il Bodo/Glimt, l'Inter lo ritrova 106 giorni dopoUna gran bella notizia per Cristian Chivu. L'Inter domani sera è chiamata alla grande rimonta in casa contro il Bodo/Glimt. Si parte dal 3-1. tuttomercatoweb.com

Dumfries convocato per Inter-Bodo/Glimt: l'olandese torna a disposizione di Chivu dopo mesiL'esterno nerazzurro è tornato ad allenarsi in gruppo e verrà convocato già per Inter-Bodo/Glimt dei playoff di Champions League, ma difficilmente Dumfries scenderà in campo. msn.com

Inter, finalmente Dumfries: l'olandese convocato per il ritorno contro il Bodo/Glimt x.com

