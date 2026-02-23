Inter Bodo serve la rimonta | Chivu sceglie la formazione migliore possibile per il ritorno di Champions!

Inter Bodo ha deciso di puntare tutto sulla partita di ritorno di Champions League, dopo aver perso all’andata. Chivu ha scelto la formazione più efficace, inserendo alcuni giovani promettenti e rinforzando il reparto offensivo. La squadra si prepara a dare il massimo per ottenere la qualificazione, sapendo che deve rimontare uno svantaggio importante. La sfida si avvicina e i tifosi aspettano di vedere come reagirà la squadra.

© Internews24.com - Inter Bodo, serve la rimonta: Chivu sceglie la formazione migliore possibile per il ritorno di Champions!

Inter News 24 Inter Bodo, serve la rimonta: Chivu sceglie la formazione migliore possibile per il ritorno del playoff di Champions League. Le ultime. Cristian Chivu ha scelto l’ Inter migliore possibile per il ritorno dei playoff di Champions League contro il BodoGlimt, con l’obiettivo di ribaltare il 3-1 dell’andata e conquistare il pass per gli ottavi di finale. In assenza di Lautaro Martinez, infortunato, sarà ancora una volta Francesco Pio Esposito a fare coppia con Marcus Thuram in attacco, come già successo nella sfida contro il Lecce in campionato. In difesa, il tecnico rumeno conferma Manuel Akanji dal 1?, con il centrale svizzero pronto a guidare il terzetto difensivo composto anche da Yann Bisseck e Alessandro Bastoni, a protezione di Yann Sommer tra i pali. 🔗 Leggi su Internews24.com Inter-Bodo, rimonta possibile? A Chivu serve il 3-0: pronosticoInter ha perso 3-1 contro il Bodo in Norvegia, causando la necessità di una vittoria netta a San Siro. Chivu Inter, la rincorsa scudetto e la missione rimonta in Champions League contro il Bodo GlimtChivu Inter ha deciso di puntare tutto sulla conquista dello scudetto e sulla qualificazione in Champions League, dopo aver ottenuto un vantaggio in campionato. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Champions League: l'Inter crolla a sorpresa in casa del Bodo, per gli ottavi ora serve la rimonta; Bodo-Inter risultato 3-1: i nerazzurri cadono in Norvegia, a San Siro serve la rimonta per gli ottavi; Alle 21 Bodø/Glimt-Inter, tutto quello che c'è da sapere; Bodø/Glimt - Inter (3-1) Champions League 2025. Inter-Bodo Glimt, a Chivu serve il 3-0 per gli ottavi: il pronosticoPronostico Inter-Bodo Glimt quote analisi statistiche precedenti ritorno playoff Champions League in programma martedì 24 febbraio alle 21 ... gazzetta.it Pronostico Inter-Bodø/Glimt: ai nerazzurri serve una rimonta che manca dal 2019Inter-Bodø/Glimt è uno spareggio di accesso agli ottavi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it FcInterNews.it. . Viviamo insieme la vigilia di Inter-Bodo Glimt, ritorno dei playoff di Champions League. Le ultimissime, la probabile formazione, le parole di Chivu e Dimarco in conferenza e il ritorno di Dumfries tra i convocati. - facebook.com facebook #Inter, riecco #Dumfries. L’esterno è convocato per il #Bodo/Glimt x.com