Inter Bodo Knutsen | Sintetico? Io non posso farci nulla Come gioco ci ispiriamo al…

Kjetil Knutsen ha criticato la sua squadra, l'Inter, per la mancanza di intensità nel recente allenamento, attribuendola alla stanchezza accumulata. Alla vigilia della partita europea contro i nerazzurri, il tecnico del BodoGlimt ha spiegato che il suo stile di gioco si ispira a modelli diversi, ma che non può cambiare le scelte fatte. Il confronto si avvicina e le due squadre si preparano ad affrontarsi.

Knutsen. Alla vigilia della sfida europea contro l’ Inter, il tecnico del BodoGlimt Kjetil Knutsen ha parlato in conferenza stampa mostrando grande lucidità. L’allenatore ha subito smorzato le polemiche sul terreno di gioco dell’andata: “ In Italia si parla tanto del campo? Io non posso farci nulla. È importante essere concentrati su ciò in cui si può incidere “. Knutsen ha poi sottolineato la crescita della sua squadra e il confronto con altri allenatori: “ Ho avuto tanti back positivi, noi vogliamo essere sempre propositivi “. E sul modello di gioco ha aggiunto: “ Abbiamo un’identità chiara, vogliamo proporre un calcio intenso e ci siamo lasciati ispirare un po’ dal Liverpool di Klopp “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Bodo Inter conferenza Knutsen: “Inter forte, sarà dura. Spero in partita leale”Kjetil Knutsen, allenatore del BodøGlimt, ha parlato alla vigilia della partita contro l’Inter, sottolineando che i nerazzurri sono una squadra forte e che il match sarà difficile.

Knutsen punge l'Inter: "Il City non si è lamentato del sintetico. Non è furbo chi parla del freddo"Knutsen afferma che l’Inter si è lamentata del campo sintetico, ma lui sottolinea che il Manchester City non ha sollevato obiezioni.

Inter-Bodo/Glimt, per il 55% degli scommettitori la rimonta è possibile. Quota bassa per l''1' x.com

L'Inter ci crede e si aggrappa a San Siro per inseguire la rimonta. Dopo il 3-1 incassato in Norvegia contro il Bodo/Glimt, i nerazzurri sono chiamati a ribaltare tutto nella sfida di ritorno per conquistare gli ottavi di finale di Champions League. #ANSA - facebook.com facebook