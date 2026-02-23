Inter Bodo Glimt Chivu deve scegliere il partner d’attacco di Thuram! Le ultime
L’Inter ha deciso di cambiare strategia a causa delle recenti difficoltà in attacco. Chivu deve ora scegliere il compagno di Thuram, dopo che la squadra ha subito diverse mancanze in fase offensiva. La scelta riguarda tra diversi giovani e veterani, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco e migliorare le prestazioni in vista delle prossime partite. La decisione del tecnico potrebbe influenzare il sistema di gioco della squadra nelle prossime settimane.
Il clima europeo torna a farsi sentire in casa nerazzurra. In attesa della rifinitura decisiva e delle dichiarazioni ufficiali di Cristian Chivu, il carismatico tecnico dell'Inter ed ex leggenda del Triplete, iniziano a filtrare le prime indiscrezioni sulla formazione che affronterà il Bodo domani sera. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Beneamata si prepara a una sfida cruciale con alcune novità tattiche di rilievo. La Difesa: Torna il Pilastro Akanji.
Ultimissime Inter LIVE: Chivu a Prime e le ultime in vista del Bodo/GlimtCristian Chivu si è collegato in diretta con Prime per parlare delle prossime sfide dell'Inter, soprattutto in vista della partita contro il BodoGlimt.
Chivu prima di Bodo Glimt Inter: «Il clima non deve essere un alibi, ecco cosa servirà stasera»Cristian Chivu ha sottolineato che il clima non può essere un alibi prima della partita tra Inter e Bodo Glimt.
Inter-Bodo/Glimt: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueI nerazzurri ricevono i norvegesi nella gara di ritorno dei playoff della massima competizione europea per club ... tuttosport.com
Hernandez Hernandez per Inter-Bodo/Glimt: un solo precedente (favorevole) con i nerazzurri x.com
