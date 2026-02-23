Inter Bodo Glimt Chivu deve scegliere il partner d’attacco di Thuram! Le ultime

L’Inter ha deciso di cambiare strategia a causa delle recenti difficoltà in attacco. Chivu deve ora scegliere il compagno di Thuram, dopo che la squadra ha subito diverse mancanze in fase offensiva. La scelta riguarda tra diversi giovani e veterani, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco e migliorare le prestazioni in vista delle prossime partite. La decisione del tecnico potrebbe influenzare il sistema di gioco della squadra nelle prossime settimane.