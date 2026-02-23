Inter-Bodo Glimt Champions League 24-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

L’Inter ha perso 3-1 in Norvegia, causando la difficile sfida di domani contro il Bodo Glimt. La squadra italiana cerca di recuperare il risultato nel ritorno dei playoff di Champions League. I nerazzurri devono vincere con almeno due gol di scarto per qualificarsi, dopo la sconfitta subita all’andata. La partita si gioca alle 21:00, e le aspettative sono alte tra i tifosi.

L'Inter deve provare a ribaltare la situazione nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt dopo aver perso per 3-1 in Norvegia. Martedì sera a San Siro sarà quindi una bolgia per riuscire a rimontare e a qualificarsi per gli ottavi. I nerazzurri sono reduci dal successo di Lecce nel weekend, col.