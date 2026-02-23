Inter-Bodo Glimt a Chivu serve il 3-0 per gli ottavi | il pronostico

Chivu ha bisogno di un risultato preciso per qualificarsi agli ottavi: l'Inter deve vincere 2-0 contro il Bodo Glimt. La squadra di casa cerca di recuperare il passivo dell’andata, dopo la sconfitta per 3-1. I nerazzurri puntano a una vittoria netta, con attenzione a non subire altri gol. La partita si gioca a San Siro, con i tifosi che aspettano una reazione convincente dai loro giocatori.

Grande attesa per il ritorno dei playoff a San Siro dove i nerazzurri dovranno ribaltare la sconfitta per 3-1 dell'andata per entrare nel tabellone principale L'obiettivo è uno solo, questo è chiaro: ribaltare la sconfitta dell'andata (3-1 per il Bodo) e conquistare l'accesso agli ottavi di finale di Champions League per garantirsi almeno altri venti milioni di introiti complessivi dopo aver giocato due finali nelle ultime tre stagioni. Chivu è pronto e la strategia tattica pure: scopriamo pronostico e quote di Inter-Bodo Glimt in programma martedì 24 febbraio alle ore 21. Non ci sono dubbi che la sconfitta nella partita di andata è stata pesante e inattesa, nonostante sul campo del Bodo abbia perso nel corso del maxi girone di qualificazione anche il Manchester City di Guardiola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

