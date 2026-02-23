Inter-Bodo Chivu | Possiamo ribaltare il risultato Abbiamo dovere non obbligo di vincere

Cristian Chivu afferma che l’Inter può ribaltare il risultato contro il BodøGlimt, in vista della partita decisiva di stasera. La squadra si concentra sulla possibilità di recuperare il divario accumulato all’andata, nonostante l’assenza di Lautaro Martinez. Chivu sottolinea che il team ha il dovere di provarci, anche se non ha l’obbligo di vincere. La partita si gioca tra tensione e speranza, con i nerazzurri pronti a scendere in campo.

Alla vigilia della sfida decisiva contro il BodøGlimt, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa affrontando tutti i temi caldi: dalla sconfitta dell’andata all’assenza di Lautaro, fino al peso psicologico della rimonta. Il tecnico nerazzurro parte dall’analisi del 3-1 in Norvegia: “Abbiamo visto quello che sapevamo già prima della partita: non sarebbe stata semplice, anche per il campo e per il clima. Non siamo riusciti ad adattarci per tutta la gara. Ma conoscevamo il valore del Bodø, quanto fatto nel girone non è stato casuale. Ha pareggiato a Dortmund, battuto il City e l’Atletico. Speriamo che domani non si ripetano certi errori”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Chivu: "Non abbiamo alibi per l'andata, ma possiamo ribaltare il Bodo"L'allenatore dell'Inter afferma che la sconfitta subita in Norvegia deriva da errori specifici, ma insiste sulla possibilità di rimonta.

Champions, Chivu "L'Inter è in grado di ribaltare il risultato"Federico Dimarco afferma che l’Inter può ribaltare il risultato in Champions League, anche dopo la sconfitta dell’andata.

