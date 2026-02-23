Inter-Bodo Chivu per la rimonta senza Lautaro | probabili e orari tv

Chivu guida l’Inter senza Lautaro in una sfida decisiva contro il Bodo, causata dall’assenza dell’attaccante per infortunio. I nerazzurri devono recuperare uno svantaggio importante e puntano sulla determinazione del difensore per ribaltare il risultato. La partita si gioca questa sera, con orari e dirette TV già comunicati. L’Inter cerca una reazione dopo la sconfitta dell’andata e si affida alle proprie forze per ottenere una vittoria.

Milano, 23 febbraio 2026 – Definirlo miracolo forse sarebbe troppo, ma di certo l’Inter è chiamata a una piccola-grande impresa in questo martedì di Champions League nel ritorno dei playoff per l’accesso agli ottavi. La sconfitta di Bodo per tre a uno costringe i nerazzurri a una partita perfetta al Meazza, ma senza il proprio capitano, ovvero Lautaro Martinez, che sarà ancora ai box e in dubbio perfino per il derby di marzo. Chivu dovrà fare di necessità virtù in una fase dove il divario in campionato si è ampliato, dieci punti sul Milan, in attesa anche della semifinale di andata di Coppa Italia a Como, ma in Champions c’è il fronte più difficile e reso ispido da una brutta gara disputata in Norvegia, dove i dettagli hanno fatto la differenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Bodo-Inter, Chivu in attacco con Esposito, Lautaro. Gioca Bastoni: probabili formazioni e orari tvIl Bodo-Inter si gioca oggi in Norvegia, perché l’Inter vuole qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League.

Lecce-Inter, Chivu senza Lautaro, Calhanoglu e Barella: probabili e orari tvLecce-Inter si gioca senza Lautaro Martinez, Calhanoglu e Barella, a causa di infortuni e squalifiche.

