Inter Bodo Berg | Non abbiamo paura | sulla carta…

Patrick Berg ha dichiarato di non temere l’Inter, nonostante le differenze di livello evidenziate dai risultati recenti. La causa di questa sicurezza risiede nella convinzione di poter competere alla pari, anche in trasferta. Berg ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione e di sfruttare ogni occasione offensiva. La sua intervista si concentra sulle strategie per affrontare la partita e sul desiderio di sorprendere gli avversari.

Berg. Alla vigilia del ritorno del playoff di Champions League tra Inter e BodoGlimt, il capitano norvegese Patrick Berg ha raccontato sensazioni e aspettative in un’intervista a UEFA TV. Il centrocampista ha evidenziato l’approccio mentale della sua squadra: “ Fa paura affrontare una squadra che non ha nulla da perdere “, spiegando come proprio questa libertà possa trasformarsi in un’arma. Berg ha poi descritto lo spirito del gruppo, sottolineando la fiducia costruita negli ultimi anni: “ Siamo una squadra che non ha paura, dai giocatori allo staff tecnico. A volte essere un po’ incoscienti e ingenui può diventare un vantaggio “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Berg, il Maldini del Bodo: "Questa maglia è identità. L'Inter? In casa abbiamo un'energia speciale"Berg, il centrocampista del Bodo, ha detto che la maglia del suo club rappresenta l’identità di tutta la comunità.

PAGELLE e TABELLINO Bodo Glimt-Inter 3-1: Pio Esposito non basta, Mkhitaryan imbarazzante. Berg dirige la grande orchestra norvegeseIl Bodo Glimt ha sconfitto l’Inter per 3-1, con un gol di Pio Esposito che non è bastato per evitare la sconfitta.

